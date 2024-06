Núcleo de Mulheres Empreendedoras da AmpeBr promove 2ª Feira Empreender junto com o Arraiá Solidário

Neste fim de semana, de 21 a 23, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) promove a segunda edição da Feira Empreender. O evento será no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque, junto com o Arraiá Solidário.

A coordenadora do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, Amanda Haveroth Faian, destaca que o objetivo da feira é reunir em um único espaço várias opções de produtos e, assim, fortalecer as pequenas empresas locais.

“Na feira, os visitantes poderão conhecer as empresas e os produtos de cada expositor. Com isso, divulgamos os empreendimentos locais, principalmente dos bairros, e fortalecemos as marcas de cada empresa participante”, comenta.

Rosângela Andrade, da Andrade Eventos, parceira do evento, ressalta que esta edição da Feira Empreender terá mais de 70 expositores de vários segmentos, como artesanato, papelaria, moda fitness, moda infantil e adulto, doces e confeitaria, pet, mesa posta, acessórios, produtos naturais, brechó, entre outros.

A coordenadora do Núcleo afirma que a expectativa é que esta edição da Feira Empreender repita o sucesso da primeira, realizada no ano passado

“Nós, do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, estamos dando o nosso máximo para que a feira seja ainda melhor que a do ano passado. Esperamos que todos os expositores sejam cada vez mais conhecidos e procurados pelo público”, comenta Amanda.

Arraiá Solidário

Junto com a Feira Empreender acontecerá o Arraiá Solidário, promovido pela Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com o grupo Mãos do Bem.

Assim como no ano anterior, o evento contará com fogueira gigante, show de fogos de artifício sem estampido, parque de diversão, culinária típica, apresentações artísticas e música.

As vendas das comidas e bebidas serão de responsabilidade das entidades beneficentes do município, que ficarão com os recursos arrecadados.

Programação

Durante o evento, haverá shows musicais. Na sexta-feira de abertura, quem sobe ao palco é a cantora Bia Barros. No sábado, a programação musical será com Rogerinho Las Flores, Ray Show e Banda Hipnose. Já no domingo, para fechar o evento, Rogerinho Las Flores volta ao palco, que terá também apresentações de Rívia e Bruno Moritz.

Para as crianças, haverá show com personagens infantis, e no domingo, 23, o parque será gratuito das 13h30 às 17h, para crianças com deficiência.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: