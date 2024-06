Luizinho Vieira acredita que o Brusque deixar o Z-4 é questão de tempo

Para Luizinho Vieira, é questão de tempo até que o Brusque deixe a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador ficou agradado com a atuação da equipe no 0 a 0 com o Avaí na noite desta quarta-feira, 19, ainda que se diga “um pouquinho triste” pelo empate. O quadricolor soma 10 pontos e no momento ocupa o 17º lugar.

“Fomos melhores do que no jogo contra o Ceará. Muito mais equilibrado com as características das peças, tanto do Pivô quanto do Olávio. Nos deu uma consistência melhor em relação ao jogo diante do Ceará. Criamos, fomos muito mais contundentes ao longo de todo o jogo.”

Na visão de Luizinho Vieira, o Brusque é agora um time mais agressivo na marcação e no ataque. “O primeiro tempo se finalizou com praticamente 70% de posse em relação ao adversário. Um controle, um domínio do jogo. O pós-perda ativo o tempo inteiro. A gente criou algumas oportunidades, mas não conseguiu chegar à vitória”, avalia.

“O grupo entendendo bem o conteúdo. O tempo é fundamental para continuarmos evoluindo e chegarmos mais próximo das vitórias. Saio com sentimento bom em relação à dinâmica do jogo, mas um pouquinho triste em relação ao resultado final.”

O treinador também elogia o entendimento que o elenco tem de sua proposta de trabalho e acredita que o Z-4 pode logo ficar para trás.

“É questão de tempo para isto acontecer. O grupo tá muito focado nisso, muito consciente do trabalho e do conteúdo que coloquei. Da formatação de um grupo que possa continuar evoluindo e, principalmente, sair dessa zona de rebaixamento, que é fundamental.”

O Brusque, mais uma vez, precisou ser mandante num Gigantão das Avenidas que tem sido sobrecarregado com o excesso de partidas, compartilhando o estádio com outras equipes. Luizinho Vieira afirma que a má qualidade do gramado tem prejudicado os jogos do quadricolor, e mantém as esperanças de que a equipe volte ao Augusto Bauer na 17ª rodada, contra o Paysandu, daqui a cerca de um mês.

“Muito ansioso para poder voltar para casa. O Brusque, ao longo de todo ano, até hoje, ainda não jogou na sua casa. E isto faz uma diferença muito grande em relação ao calor humano, a ter seu torcedor lado a lado na sua casa.

O próximo jogo do Brusque é contra o Ituano, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Uma vitória já poderá tirar o quadricolor da zona da degola.

Uma vitória nos tira praticamente do rebaixamento. (…) O Ituano também precisa vencer o jogo. Dentro disso, precisamos montar uma boa ideia regenerativa dos atletas e, principalmente, essa estratégia de jogo. Para ter um time que possa controlar a partida, agressivo, como gosto de trabalhar, e principalmente um time rápido em suas fases, para a gente voltar de São Paulo com um resultado que seria espetacular.”

