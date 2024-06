Unifebe inaugura novo bloco de saúde em Brusque

O novo bloco de saúde do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) foi inaugurado no início da noite desta quinta-feira, 20. A solenidade contou com a presença de representantes da instituição, autoridades e comunidade.

O prédio, em homenagem ao médico e político José Celso Bonatelli, conta com três pavimentos, que abrigam 19 salas de aulas, sala de estudos, recepção, espaço de convivência, além da clínica escola de fisioterapia.

Totalmente acessível, o espaço de 3465 m² está em funcionamento desde fevereiro. A reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, destacou que a área já está sendo aproveitada pelos alunos. “Hoje nós estamos com 100% de ocupação. Esse bloco já está 100% ocupado. A instituição vai bem, caminha firme, sólida. Isso é reconhecimento dos alunos e da comunidade”, afirmou.

O vice-prefeito Deco Batisti agradeceu a instituição pelo investimento na unidade e mencionou a importância para a comunidade. “Esse ganho é da comunidade brusquense e com certeza vai refletir nos hospitais de toda a região”, disse.

“Foi um verdadeiro defensor da saúde pública”

O homenageado José Celso Bonatelli, que nomeia o novo bloco, deixou um legado na história de Brusque. Ao longo de sua carreira, atuou como médico e político. Faleceu aos 62 anos. Sua esposa Elisabeth Bonatelli e uma de suas três filhas estiveram no evento.

Elisabeth agradeceu a homenagem e reiterou o marco de seu marido para a cidade e para medicina. “Foi um verdadeiro defensor da saúde pública”.

“Que o edifício influencie futuras gerações de médicos a trabalhar com a mesma dedicação”, disse.

