O Catarinense é logo ali

Falta menos de um mês para o início do Campeonato Catarinense, e já tem time treinando há cerca de um mês, o que será um diferencial na reta inicial da primeira fase, onde haverá o contraste com quem está de férias ainda, leia-se Brusque, Criciúma, Avaí e Chapecoense. Esses terão um tempo muito curto de pré-temporada e inevitavelmente vão sentir as primeiras rodadas.

Dos 12 times do estadual, Brusque e Criciúma eram os únicos sem treinador. Nesta semana, o Tigre anunciou a contratação de Zé Ricardo, ex-Flamengo, Vasco e Botafogo. Logo, e pelo menos até o momento que escrevo esse texto, o Brusque não anunciou ainda o nome do seu treinador, a uma semana da reapresentação. Além disso, são apenas 12 jogadores no plantel, e uma indefinição quanto à questão dos jogadores uruguaios.

Ocampo esteve lesionado e tem chance de ficar para se recuperar, enquanto Pollero deve receber proposta de uma adequação salarial e Gonzalez tem algumas propostas de clubes brasileiros e de fora. Como eles tem salário em dólar e o valor disparou, fica muito complicado mantê-los nessa realidade.

Mesmo tendo ainda uma semana (agora menos que isso) para a reapresentação, essa falta de notícias do clube tem me preocupado muito. A gente vê bons jogadores sendo anunciados em outros clubes, e o Brusque não tem nada, ou seja, não tá sobrando gente boa para fazer um bom campeonato catarinense. Nem treinador livre no mercado está sobrando.

Levando em consideração os últimos anos, 2025 é a temporada que eu mais estou preocupado com o rendimento técnico do time quadricolor no campeonato estadual. O atraso nas contratações e escolha de técnico poderão cobrar a conta lá na frente. O clube vai ter que contar com um pouco do fator sorte para chegar na parte de cima da tabela. Vamos ver o que a semana natalina nos reserva.

Vôlei

O time do Abel Moda Vôlei volta a jogar em casa depois de uma longa sequência de partidas fora. O adversário de amanhã será o time do Pinheiros, justamente o penúltimo colocado da competição, com duas vitórias e oito derrotas. É a grande chance da equipe emplacar a primeira vitória. O detalhe é que o jogo será na Arena Brusque, que volta a ser a casa do time, depois de algumas partidas no Sesi.

Reforma

A reforma do telhado da Arena Brusque depende ainda da liberação do recurso por parte do Governo do Estado, o que deve acontecer já no início de 2025. Segundo o diretor-geral da FME, Delmar Tôndolo, toda a parte burocrática está resolvida, com empresa escolhida e ordem de serviço. Só falta o dinheiro do Estado entrar na conta.