Homem que tinha pornografia infantil no celular é preso suspeito de abusar do enteado em Brusque

Um homem de 50 anos, suspeito de abusar do enteado, foi preso no São Pedro, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 19. A prisão foi feita pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Proteção a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami) de Brusque.

A investigação inicial após o pai da criança, de 9 anos, registrar ocorrência. O abuso teria acontecido no fim de 2023, quando o menino visitava a mãe.

A revelação dos abusos aconteceu após uma palestra da campanha Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual infantil que a criança teve na escola.

Investigação

Durante o curso das investigações, a polícia solicitou ao Poder Judiciário um mandado de busca e apreensão para a residência do investigado, visando confiscar seu telefone celular e outras mídias que pudessem conter pornografia infantil. A busca foi autorizada e, na ocasião, o celular e outras mídias foram apreendidos. Após perícia realizada pela Polícia Científica, foram encontradas diversas imagens de pornografia infantojuvenil, além de conversas de teor sexual envolvendo menores.

Diante disso foi representado pela prisão preventiva do investigado, tendo o Ministério Público de pronto manifestado pelo deferimento e o Poder Judiciário decretado.

Após ser preso, o investigado foi encaminhado para o presídio de Brusque, onde deverá permanecer durante a ação penal.

“A Dpcami de Brusque ressalta a importância dos responsáveis legais conversarem com as crianças e adolescentes sobre educação sexual, com respeito, acolhimento e orientações adequadas de acordo com a faixa etária”, diz nota oficial da Polícia Civil.

