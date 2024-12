Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Brigita Oderdenge, 84

26/12: faleceu no Hospital Azambuja às 9h19. Morava no Cedrinho. Velada e Sepultada no Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos enlutados.

Aldo Manoel Costa, 70

27/12: faleceu em sua residência, na Vargem Pequena, São João Batista. Velado na Capela SC Funerária e sepultado no Cemitério Municipal de São João Batista. Deixa familiares e amigos enlutados.

Paulo Raulino Veneri, 73

27/12: faleceu no Hospital Azambuja à 1h10. Morava no bairro Limoeiro. Velado na Capela Santa Terezinha e sepultado no Crematório Vaticano sepultado no Parque da Saudade. Deixa esposa, um filho, familiares e amigos enlutados.

Gilberto João Pavesi, 90

28/12: faleceu no Hospital Azambuja às 6h10. Morava no bairro Santa Luzia. Velado e sepultado no Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos enlutados.

Mário Sanni, 91

28/12: faleceu no Hospital Azambuja às 11h48. Morava no bairro Primeiro de Maio. Velado na Capela Águas Claras e sepultado no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Deixa três filhos, familiares e amigos enlutados.

João Henrique Dell’Agnolo, 62

28/12: faleceu no Hospital Imaculada Conceição às 19h30. Morava no bairro Baixo Salto, em Nova Trento. Sepultado no Cemitério de São Valentim. Deixa dois irmãos e demais familiares enlutados.

Claudia Ebert, popular Dete, 51

29/12: faleceu no Hospital Azambuja. Morava no bairro Rio Branco, em Brusque. Velada e sepultada no Parque da Saudade. Deixa cinco filhos, sete netos, familiares e amigos enlutados.

Lucia Maria de Oliveira Ramos, 88

29/12: faleceu em sua residência, em Guabiruba. Velada na Capela de Morrinhos e sepultada no Cemitério de Morrinhos, em Bombinhas. Deixa três filhas, vários netos, vários bisnetos, sete tataranetos, familiares e amigos enlutados.

Luan Guilherme Miranda, 29

29/12: faleceu em sua residência, no bairro Poço Fundo, em Brusque. Velado e sepultado no Parque da Saudade. Deixa uma filha, familiares e amigos enlutados.

Sofia Borges Buschirolli, 0

29/12: faleceu no Hospital Azambuja às 8h43. Foi velada e sepultada no Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos enlutados.

Edjorge Galvão Reis, 32

30/12: faleceu próximo à residência, no Centro 2. Velado e sepultado no Parque da Saudade. Deixa um filho, familiares e amigos enlutados.

Dernivaldo Pedro de Aquino, 83

30/12: faleceu no Hospital Azambuja. Era morador do bairro Águas Claras. Velado e sepultado no Parque da Saudade. Deixa oito filhos, 12 netos, uma bisneta, familiares e amigos enlutados.

Jules Floriani, 76

30/12: faleceu no Hospital Azambuja. Era morador do bairro São Pedro, em Brusque. Velado e sepultado no Parque da Saudade. Deixa esposa, dois filhos, dois netos, familiares e amigos enlutados

