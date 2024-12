Confira de onde são os ganhadores da Mega da Virada 2024

A Mega da Virada 2024 teve oito apostas vencedoras, que acertaram os seis números sorteados na noite desta terça-feira, 31, em São Paulo (SP). As dezenas foram 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.

O prêmio foi o maior da história do concurso: R$ 635.486.165,38. Cada aposta vencedora leva R$ 79.435.770,67.

Os municípios com ganhadores na Mega da Virada 2024 são:

Brasília (DF), com 2 apostas vencedoras

Nova Lima (MG), com 1 aposta vencedora

Curitiba (PR), com 2 apostas vencedoras

Pinhais (PR), com 1 aposta vencedora

Osasco (SP), com 1 aposta vencedora

Tupã (SP), com 1 aposta vencedora

Além dos vencedores do prêmio principal, 2.201 apostas acertaram a quina, com premiação de R$ 65.895,79 cada. Os 190.779 ganhadores da quadra receberão R$ 1.086,04 cada um.

