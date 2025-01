O ano de 2025 chega nesta quarta-feira, diante da previsão do tempo sinalizando condições favoráveis para atividades ao ar livre em Brusque e região, especialmente no período da manhã.

No entanto, é prudente manter os guarda-chuvas por perto, já que as expectativas apontam a possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.

Essa precaução pode ser essencial para evitar contratempos em compromissos externos.

No que diz respeito às temperaturas, espera-se que o calor esteja presente, porém, não de maneira excessivamente intensa.

Nesse sentido, os termômetros prometem registrar picos entre 28°C e 32°C, o que caracteriza um padrão térmico sem extremos, considerando a época do ano

Para compreender melhor essa tendência climática que marca a chegada de 2025, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

A íntegra de sua análise, com todas as informações relevantes, está disponível na nota completa, exposta logo após a imagem.

O tempo na chegada de 2025

*Boletim: Climaterra >>

Desejamos a todos os leitores desta renomada coluna, paz, saúde e um ano de 2025 repleto de prosperidade.

Iniciamos este boletim com informações importantes sobre as condições climáticas previstas para Brusque e região nesta quarta-feira, especialmente aos moradores que planejam atividades ao ar livre.

O dia então sinaliza um cenário favorável, intercalando períodos de sol entre nebulosidade variável no decorrer do dia.

Apesar da cobertura parcial de nuvens, o clima matutino deve proporcionar condições adequadas para compromissos externos, sendo uma oportunidade para aproveitar o tempo seco.

À medida que avançamos para o período da tarde, as condições meteorológicas podem trazer variações.

Embora o sol ainda venha aparecer, intercalado por variações de nebulosidade, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas em determinadas áreas.

Alguns pontos estarão sujeitos a registrar instabilidades, enquanto locais próximos podem permanecer sem precipitações.

Portanto, quem planeja atividades externas deve manter-se atento, já que essas pancadas podem ocorrer de forma pontual e passageira.

Sendo assim, a vigilância é importante para evitar contratempos no que diz respeito à práticas ao ar livre.

As temperaturas, por sua vez, devem oscilar entre 28°C e 32°C, com variações dependendo da altitude e localização das cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Considerações gerais

Por fim, destacamos que as previsões climáticas estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados meteorológicos forem incorporados.

Seguiremos, pois, monitorando as condições e traremos atualizações sempre que necessário para mantê-los bem informados.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a primeira manhã de 2025 então iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 17

