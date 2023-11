Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (06 a 07/11)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Walkiria Bulsoni, 72

06/11: faleceu na residência, no Centro. Velada na Capela do Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa um filho, demais familiares e amigos enlutados.

Anacleta Aparecida Beira, 71

06/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. Velada na Igreja Jesus Cristo, bairro São Luiz. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa três filhos, cinco netos, um bisneto, demais familiares e amigos enlutados.

Maria Elizabeth Pereira, 93

06/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Velada na Capela do Dom Joaquim. Sepultamento ocorre no Cemitério Dom Joaquim, às 9h, desta terça-feira, 7. Viúva, deixa seis filhos, 13 netos, nove bisnetos, familiares e amigos enlutados.

Leon Renand, 38

05/11: faleceu na residência, no Steffen. Velório acontece no Parque da Saudade, a partir das 21h. Sepultamento acontece nesta terça-feira, 7, às 10h, no Cemitério Parque da Saudade. Deixa um filho, familiares e amigos enlutados.

Denilson Cardoso do Carmo, 19

05/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultamento acontece às 17h, no Cemitério Parque da Saudade.

Paulo Alves, 62

04/11: faleceu no Hospital de Gaspar. Residia no bairro Limeira. Velado na Capela do Santa Terezinha. Sepultado no Cemitério Santa Terezinha. Deixa amigos e familiares enlutados.

Osni Lima de Oliveira, 65

03/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Cedrinho. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa quatro filhos, seis netos, familiares e amigos enlutados.

Arlindo Patricio de Sousa, 76

03/11: faleceu no Hospital Marieta. Residia no bairro Claraíba, em Nova Trento. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa um filho, dois netos, familiares e amigos enlutados.

Nilsy Bolsoni Tormena, 100

02/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Velada na Capela Luterana do Centro. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade.

