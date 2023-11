Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (20 a 21/11)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Aristeo Luiz Dagort; 74

19/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. Velado na Capela Parque da Saudade. A cerimônia de despedida foi realizada no Crematório Vaticano. Deixa dois filhos e três netos.

William Sapeli, 27

19/11: faleceu na residência, no Cedro Alto. Velado na Capela Dom Joaquim. Sepultado no Cemitério Dom Joaquim. Deixa uma filha, demais familiares e amigos enlutados.

Antônio Krempel, 83

18/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Aymoré, em Guabiruba. Velado na Capela do Centro de Guabiruba. Sepultado no Cemitério Aymore. Deixa familiares e amigos enlutados.

Jaquelina Aparecida Marques, popular Jaque Taxista, 46

17/11: faleceu no Hospital Santo Antônio. Residia no bairro Santa Terezinha. Velada na Capela Santa Terezinha. Sepultada no Cemitério Santa Terezinha. Casada, deixa dois filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Irma Sipriani Hillesheim, 74

17/11: faleceu na residência, no bairro Dom Joaquim. Velada na Capela Dom Joaquim. Sepultada no Cemitério Dom Joaquim. Casada, deixa quatro filhos, oito netos, demais familiares e amigos enlutados.

Samuel Smanioto, 89

17/11: faleceu na residência, no bairro Dom Joaquim. Velório acontece na Capela Dom Joaquim. Sepultado no Cemitério Dom Joaquim. Viúvo, deixa sete filhos, 18 netos, 17 bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

