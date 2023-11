Defesa Civil emite alerta sobre temporais, chuva intensa e risco alto de ocorrências entre quarta e quinta-feira em Brusque

A Defesa Civil de Brusque emitiu um alerta dizendo que entre a quarta-feira, 22, e a quinta-feira, 23, o risco de ocorrências para o Vale do Itajaí é alto. É possível que sejam registrados temporais, destelhamentos, danos à rede elétrica, queda de galhos e árvores, e às chuvas volumosas, como alagamentos, deslizamentos e enxurradas.

A partir da quarta-feira, 22, o processo de formação de uma frente fria e o fluxo de calor e umidade do norte do país favorecem novas instabilidades associadas a temporais com chuva intensa, vendaval e eventual queda de granizo em toda Santa Catarina, principalmente no período entre a tarde e à noite.

Na quinta-feira, 23, a formação de uma baixa pressão atmosférica próximo à costa reforça as chuvas na metade leste do estado, trazendo volumes expressivos em curto período de tempo, principalmente a partir da tarde.

Chuva

Os maiores acumulados estão previstos para a metade leste de Santa Catarina, com acumulados entre 70 e 120 mm no período, com pontuais que podem se aproximar de 150 mm entre o Planalto Sul e o Alto Vale do Itajaí.

“Destaca-se, ainda, que as chuvas mais intensas e volumosas devem ocorrer entre a tarde e noite da quinta-feira, 23. Já no Grande Oeste, os volumes devem variar entre 60 e 100 mm, podendo ser ultrapassados pontualmente. No Litoral Sul, os acumulados esperados variam entre 30 e 50 mm”.

Veja mapa:

