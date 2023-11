Sub-21: Brusque quebra invencibilidade do Criciúma, mas é eliminado na Copa SC

O Brusque foi eliminado da Copa Santa Catarina Sub-21 ao vencer o Criciúma por 1 a 0 na tarde desta segunda-feira, 20, no CT Antenor Angeloni, em Criciúma. O centroavante Carlinhos marcou o gol da vitória, que não foi suficiente para classificar o quadricolor à final, já que o Tigre havia ganhado o jogo de ida por 2 a 0.

Com o resultado, o Criciúma perde a invencibilidade e os 100% de aproveitamento na competição: é a primeira derrota após nove vitórias consecutivas.

O Brusque teve as melhores oportunidades, predominando na maior parte do jogo, sem grandes perigos ao seu goleiro, Cleverson. Aos 11 minutos do segundo tempo, após bola alçada na área pelo lado direito, o zagueiro Dionatan desviou de cabeça e Carlinhos finalizou de primeira para o fundo do gol.

A final da Copa Santa Catarina Sub-21 será disputada entre Criciúma e Figueirense, que eliminou o Caravaggio nas semifinais. O jogo de ida começa às 15h desta sexta-feira, 24, no Orlando Scarpelli.

