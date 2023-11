Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (27 a 28/11)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Nilda hoffman Ons, 70

28/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro do Centro. Sepultamento acontece na Capela Luterana do Centro. Cerimônia de cremação no Crematório Vaticano, às 9h, nesta quarta-feira, 29. Viúva, deixa quatro filhos, seis netos e um bisneto.

Andresson Fraga, 42

26/11: faleceu no Hospital Regional de São José. Residia no bairro Ponta Fina, em Nova Trento. Velado na Capela do Centro de Nova Trento, Sepultamento acontece no Cemitério São Luís Gonzaga, no bairro Rio do Braço, às 17h. Casado, deixa dois filhos, dois enteados, demais amigos e familiares enlutados.

Werner Brunken, 85

26/11: faleceu no Hospital Imigrantes. Residia no bairro Centro. Velado na Capela Luterana do Centro. Sepultado no Cemitério Luterano do Centro. Deixa amigos e familiares enlutados.

Vera Lucia Schwarz, 67

26/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guarani. Velada na Capela do Guarani. Sepultada no Cemitério Guarani. Deixa amigos e familiares enlutados.

Dorly Schlosser, 94

25/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Cedrinho. Velada na Capela Luterana do Centro. Sepultada no Cemitério Luterano. Deixa amigos e familiares enlutados.

Severino Cubiake, 52

25/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Poço Fundo. Velado na Capela do Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

