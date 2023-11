As chuvas persistentes que começaram a incidir sobre o Vale do Itajaí ainda na tarde de segunda-feira, 27, têm acumulado volumes expressivos entre as cidades da região.

Até aproximadamente às 14h desta terça-feira, 28, os registros já ultrapassam os 130mm em alguns pontos monitorados.

Destaca-se Guabiruba, onde o bairro Planície Alta atingiu a marca de 136,7 mm. Além disso, o Campus da Unifebe, localizado no bairro Santa Terezinha em Brusque, soma 132,6mm neste atual evento.

Ao deslocarmos nosso olhar para o Alto Vale, observamos que, embora as chuvas sejam menos representativas em comparação com o Médio Vale, ainda assim, estão resultando em índices superiores a 70mm.

Esses números evidenciam a significativa intensidade dessas precipitações e a necessidade de atenção diante dos impactos que podem advir desse cenário climático.

Números das chuvas

A seguir, apresentamos os índices pluviométricos referentes ao monitoramento das últimas 24 horas, abrangendo então o período entre a segunda-feira e esta terça-feira.

Esses dados são fornecidos pela rede Groh Estações e estão associados a cada local mencionado no anexo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Chuvas e a situação do rio Itajaí-Mirim após anúncios

Uma pauta de extrema importância está sendo compartilhada, destacando então a relevância da prevenção diante das intensas chuvas que assolam a região de Brusque nesta terça-feira.

Vale ressaltar que o esforço para manter o público informado é fruto do comprometimento dos anunciantes, cujos nomes estão devidamente evidenciados nos logotipos abaixo.

Esses parceiros acreditam na missão de prevenção e investem ativamente nela.

Neste espaço, o Blog do Ciro Groh quer expressar gratidão a esses apoiadores, dedicando-lhes merecidamente o reconhecimento.

Prezado leitor, você também pode fazer parte dessa jornada clicando nos banners abaixo. Sua participação não apenas proporcionará conhecimento sobre esses patrocinadores, mas também contribuirá diretamente para o fortalecimento desta iniciativa.

Após esta breve introdução, o artigo prossegue com uma galeria de fotos, apresentando de forma objetiva o cenário impactante das chuvas em Brusque nesta terça-feira.

Oferecimento:

Leia também:

1. Chuvas: veja o que meteorologista falou sobre o rio Itajaí-Mirim

2. VÍDEO – Saiba quem é o casal do jardim dos sonhos de Guabiruba

3. VÍDEO – Descubra um belo destino em Brusque para se refrescar no verão

Situação das chuvas em Vidal Ramos

Nesta etapa do artigo, direcionamos nosso foco para a situação das chuvas e os impactos resultantes no Itajaí Mirim, localizado no município de Vidal Ramos, que abriga as principais nascentes do rio.

É imperativo, pois, ressaltar a atenção necessária diante do estado de seu nível, conforme a última aferição realizada pela Agência Nacional de Águas (ANA).

As réguas de medição, situadas no bairro vidalense do Salseiro, indicam que o rio já ultrapassa a marca de 4 metros.

Já se observa, inclusive, que algumas áreas mais baixas da cidade correm o risco iminente de serem alagadas.

Diante dessa situação adversa, é imperativo, pois, dedicar uma atenção especial às cidades de Botuverá e Brusque, que recebem as águas do rio.

Nesse contexto, torna-se então fundamental que a população esteja atenta às atualizações da Defesa Civil.

Evolução do nível

A seguir, apresentamos os resultados das últimas medições realizadas pela ANA, que evidenciam a evolução do nível do rio Itajaí Mirim em Vidal Ramos.

Convidamos você a examinar cuidadosamente esses dados na tabela abaixo.

Previsão do tempo

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, as chuvas devem persistir ao longo desta tarde de quarta-feira no Vale do Itajaí.

Há uma expectativa de que as precipitações comecem a diminuir de forma gradativa a partir da noite em direção à madrugada.

Isso possibilitará algumas aberturas de sol durante a quarta-feira, 29, embora não se excluam as típicas pancadas de chuva de verão a partir da tarde, impulsionadas por um iminente aquecimento que pode alcançar temperaturas entre 26 a 28°C.

Galeria de fotos

Encerramos esta edição proporcionando uma visão objetiva da situação climática adversa que marca esta terça-feira.

Inicialmente, apresentamos as fotos gentilmente enviadas pelo casal João e Bel Finck, que ilustram então de maneira impactante a preocupante condição do rio Itajaí-Mirim no município.

A seguir, as imagens então capturadas em Brusque nesta quarta-feira falam mais do que qualquer descrição verbal.

Elas oferecem um retrato visual vívido da situação, permitindo que nossos leitores compreendam a magnitude dos desafios enfrentados devido às condições climáticas adversas.

Em Vidal Ramos/Fotos: João e Bel Finck >>

*Em Brusque/Fotos: Ciro Groh >>

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK