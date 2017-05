Objetos são recuperados pela polícia após perseguição policial, na Antônio Heil

A Polícia Militar recuperou os objetos furtados em uma residência, no bairro Santa Terezinha, e apreendeu o veículo utilizado no crime, no fim da manhã desta sexta-feira, 26, após uma perseguição pela rodovia Antônio Heil. Próximo a BR-101, os acusados abandonaram o carro, um Golf, cinza, e fugiram para o matagal.

O fato iniciou quando uma vizinha viu o carro estacionado em frente à residência, sendo que os moradores não estavam. Imediatamente, a Polícia Militar foi informada e o Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) foi até o local e constatou que a casa estava arrombada. Enquanto isso, a guarnição preventiva, do Centro, seguiu em buscas pela rodovia em direção à Itajaí.

Os policiais foram até o fim da rodovia e na volta receberam a informação de que o mesmo veículo teria tentado furtar outra casa, na rua Agnaldo Valentim Teixeira, no loteamento Jardim da Colina, bairro Limoeiro, mas foram surpreendidos pelo proprietário. Na rodovia, os policiais cruzaram com o veículo e então iniciou a perseguição.

O PPT de Brusque e Itajaí também foram para o local e todos entraram no mato para tentar encontrar os suspeitos. Segundo a polícia, foi consultado o sistema e constatado que o proprietário do veículo, de Camboriú, possui mais de 21 passagens criminais. Pela foto que havia no sistema, uma das testemunhas reconheceu o proprietário como sendo o motorista do carro.

Foi recuperado dentro do veículo duas televisões, um forno micro-ondas, caixas de ferramentas, garrafas de bebidas, roupas e câmeras fotográficas. Os objetos foram apreendidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Brusque.

Os policiais acreditam que mais pessoas possam ter sido vítimas dos criminosos, que vieram a Brusque na intenção de fazer um arrastão.

Homem frusta novo crime

O proprietário da residência do bairro Limoeiro esteve na delegacia para registrar a tentativa de furto em sua casa. Ele conta que por volta das 11h45 estava no quarto dos fundos da residência quando ouviu um batido de palmas.

Ele demorou alguns minutos para atender e quando foi verificar, percebeu que havia um homem dentro do quintal de casa. Assim que ele saiu na porta, o homem correu e entrou no Golf. Ele conseguiu anotar a placa e acionou a polícia.