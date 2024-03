Obra de pavimentação asfáltica é entregue no Limeira

Foi inaugurada nesta quarta-feira, 6, a pavimentação asfáltica da rua Luís da Silva, no bairro Limeira. A obra foi feita por meio do programa Pavimentação Comunitária.

Com 152 metros de extensão e sete metros de largura, o empreendimento teve um custo total de R$ 115.045,48, sendo R$ 80.150,90 custeados pelos próprios moradores e os R$ 34.894,58 bancados pela Prefeitura de Brusque. A conclusão da obra foi uma conquista muito celebrada pelos moradores presentes no evento.

Inauguração

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), se mostrou especialmente feliz com a inauguração. “É um sentimento diferente, né? Até porque a minha mãe mora aqui perto, ela mora a duas ruas daqui, então conheço muito bem essa localidade”, disse o prefeito.

Ele também garantiu que novos investimentos estão chegando ao bairro. “Mostrando que nossos compromissos com o Limeira vão além dessas parcerias comunitárias, temos o edital que já está publicado do projeto do canal extravasor do Rio Limeira, que a gente vai executar e que irá acabar de vez com o problema de cheias aqui no bairro”, afirmou.

Outro que se mostrou muito feliz com mais uma entrega para uma comunidade tão importante foi o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho. “O Programa de Pavimentação Comunitária é uma realidade nossa hoje e a gente vem vivendo isso diariamente. As entregas estão sendo semanais, conforme prometido. A gente tem conseguido cumprir essa meta, todas essas ruas não vão mais necessitar de patrolamento, não vai mais ter o gasto com areia, caminhão e os próprios servidores”, avaliou o secretário.

Ivan fez questão de enfatizar que os dias de dificuldades acabaram. “Dia de chuva é lama, dia de sol é poeira, é buraco, nunca estava uma via perfeita, o pessoal mesmo nem abria a janela de casa”.

“Então entregamos uma via pavimentada, trazendo limpeza, qualidade de vida, instalamos também a iluminação de LED, com maior qualidade da iluminação, segurança, um aspecto de limpeza e até mesmo falando uma valorização dos imóveis e da própria vida das pessoas. Então isso é muito gratificante para todos nós”, concluiu o secretário.

