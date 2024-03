Jocimar dos Santos afirma que rejeitou propostas para vender voto em eleição para presidência da Câmara

Após ter seu mandato cassado pela Câmara de Brusque na quarta-feira, 6, o agora ex-vereador Jocimar dos Santos (DC) lamentou a decisão e reforçou a tese da defesa de que foi alvo de um conluio. Ele ainda garantiu que recebeu propostas para vender seu voto na eleição da presidência da Câmara de Brusque em 2022, mas rejeitou.

“Tive proposta de vereador e de secretário para me vender, por dinheiro, para não votar para o André Vechi na eleição da presidência da Câmara. Vamos fazer encaminhamentos posteriormente e quero ver como a Câmara vai agir”, disse Jocimar. Ele disse que apresentará essa e outras situações à Justiça.

Em 2022, André Vechi (PL), hoje prefeito e na época no DC, foi eleito presidente da Câmara com voto de Jocimar e outros oito vereadores na disputa contra André Rezini (Republicanos), que era o candidato do então governo Ari Vequi (MDB). Todo o processo foi marcado por muita movimentação de bastidores e pressão para que o grupo que elegeu Vechi se desmobilizasse, o que acabou não acontecendo.

“Para eles, o crime compensou”

Os 14 vereadores votantes, por unanimidade, decidiram pela cassação, o que, para Jocimar, foi uma decisão “política” e não baseada em fatos.

“Nunca pedi um centavo para ninguém em 20 anos de política, por que eu daria meu mandato para o Éder por R$ 1.750? Não tem lógica nenhuma. Mas, infelizmente, por uma moto, ele vendeu a dignidade dele e o trabalho do partido, para passar o meu mandato para o primeiro suplente. Para mim o crime não compensa, mas para eles compensou. Eles fizeram uma armadilha e funcionou. Ele vai ser vereador, mas só por um ano. Quero ver, em outubro, como serão as eleições. Vou seguir de cabeça erguida”.

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: