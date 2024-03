GALERIA – Alunos de escolas de Brusque pintam ovos de Páscoa para decoração do município

Alunos de várias escolas de Brusque participarão da decoração da cidade para a Páscoa. As crianças pintaram diversos ovinhos que logo serão utilizados na decoração de praças e parques do município.

Participaram da ação o Centro de Educação Infantil Hilda Anna Eccel, a CEI Clara Maria Furtado, a CEI Emília Floriani de Oliveira, a Apae e a Escola Charlotte.

O coelhinho da Páscoa apareceu presencialmente em algumas instituições para visitar as crianças.

A diretora-geral do Turismo, Rafaela Maestri, conta que essa ação funciona como uma forma de introduzir ainda o turismo nas escolas do município. “A chegada do coelho as deixa ainda mais animadas, dedicadas e esforçadas. É lindo ver nos olhinhos de cada um essa felicidade”, diz.

