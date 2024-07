Obra de reparo do telhado da Arena Brusque tem contrato assinado

O contrato da obra de reparo do telhado da Arena Brusque foi assinado nesta segunda-feira, 15, pelo diretor-geral da Fundação Municipal de Esportes (FME), Delmar Tondolo. O processo licitatório foi homologado com o valor de R$ 473.429,33 para o serviço. Trata-se de uma demanda antiga, com a estrutura atual do telhado atrapalhando atividades do esporte brusquense desde a iniciação até o alto rendimento.

Os trabalhos devem começar até o fim do mês, conforme estimativa da FME, após os últimos trâmites administrativos. A princípio, as atividades no local vão continuar normalmente, sem interrupção.

A requisição para a contratação da obra é de 20 de maio. O período de recebimento de propostas esteve vigente de 25 de junho às 8h30 do dia 9 de julho.

Duas empresas participaram do processo de licitação, sendo que uma foi desclassificada. A contratada foi a TFI Construtura e Engenharia, que teve a proposta aprovada nesta sexta-feira, 12.

Os vazamentos e goteiras no telhado são problema antigo da Arena, sem definição definitiva. Até a realização de jogos e treinos ficou comprometida em períodos chuvosos.

Um dos mais marcantes e recentes foi em 4 de fevereiro de 2022, em Abel Moda 3×2 Bluvolei, na primeira rodada da Superliga B. O jogo foi paralisado por conta da água na quadra pouco depois das 21h e só pôde ser retomado às 23h16.

No estudo técnico preliminar para a contratação das obras, consta que há falhas na estrutura do telhado, incluindo telhas danificadas, calhas em processo de corrosão, cumeeiras soltas e rufos deteriorados. Estes danos prejudicam a estrutura da Arena e resultaram em infiltrações significativas e culminaram com as goteiras espalhadas pelo local, que causam desconforto a espectadores e atletas, além do aumento do risco de lesões.

A urgência da obra também é justificada, no estudo, por atividades alheias ao esporte realizadas na Arena. É o caso de serviços de fisioterapia, saúde e educação, que

fundamental na prestação de serviços de saúde e educação.

Consta também no estudo que “a recuperação do telhado da Arena Multiuso não é apenas uma questão de garantir a continuidade das atividades esportivas, mas também de preservar a saúde e segurança dos usuários, proteger os investimentos em infraestrutura e promover o desenvolvimento integral da comunidade.”

