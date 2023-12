Orquestra Municipal de Guabiruba realiza concerto de Natal na Igreja Matriz

Organizado pela Fundação Cultural de Guabiruba, em parceria com a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na terça-feira, 12, foi realizado o concerto da Orquestra Municipal de Guabiruba, que marcou a contagem dos dias para a chegada do Natal.

A Orquestra foi regida pelo Maestro Marcelo Heckert, em missa na Igreja Matriz de Guabiruba. O evento foi gratuito e aberto ao público, sendo parte da celebração da programação oficial do Natal Mágico de Guabiruba.

A peça foi conduzida pelos artistas Emiliano de Souza e Joice Venzom, que convidaram o Coro Cristo Rei, Corais Infanto Juvenis da Paróquia e no vocal, a cantora Vivian Bartz Werner para uma série de canções que resumem a fé em música.

Programação

Pelznickelplatz e casa do Pelznickel

Dias 15 e 16/12 – das 19h às 23h (sextas e sábados).



Dia 17/12 – das 17h às 21h (domingos)



Rua Nicolau Schaefer, 647, bairro Imigrantes.



Desfile Tradicional – Presépio Vivo



Dia 23/12 – às 20h



