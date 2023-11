Orquestra Philarmonia: alunos do projeto de música se apresentam no IFC de Brusque nesta quinta-feira

Os vinte alunos do projeto Philarmonia Brusque irão se apresentar no IFC nesta quinta-feira, 9. As apresentações irão iniciar às 15h45.

O projeto é mantido pela Associação Artístico Cultural Philarmonia Brusque e Escola de Educação Básica (EEB) Santa Terezinha. O professor Daniel Zanella dos Santos é responsável pelo Projeto Conexão Arte que acontece entre esta terça-feira, 7, e o sábado, 11.

Apresentações

Os alunos irão apresentar um repertório de músicas populares dentro de uma formação orquestral inicial que inclui violinos, viola e flautas transversais.

Após 16 meses de atividades semanais, o grupo está concluindo o seu primeiro repertório com arranjos específicos para a sua formação.

Apesar de o repertório apresentar uma simplicidade melódica, ele já apresenta a complexidade de arranjos com mais vozes entre os naipes e com uma estrutura de textura musical complexa entre os grupos instrumentais.

