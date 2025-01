O atacante Osman foi anunciado na tarde desta sexta-feira, 17, como novo reforço do XV de Piracicaba-SP, clube que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Ele estava no Brusque desde março, com contrato de dois anos, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Pelo quadricolor, Osman fez 20 partidas, somando Série B e Copa do Brasil. Ele chegou a treinar com o clube na pré-temporada, mas iniciou o desligamento do clube em janeiro.

Aos 32 anos, o atacante vestirá a camisa 15 do XV, que joga a segunda rodada da segunda divisão estadual neste sábado, às 18h, contra o Linense, em Piracicaba.

