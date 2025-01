Turbidez da água causa interrupções em estações de tratamento de Brusque

Algumas estações de tratamento de água (ETA) de Brusque estão enfrentando dificuldades por conta da turbidez da água. Conforme o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), há interrupções temporárias nas estações dos bairros Zantão, Santa Luzia, Ribeirão do Mafra e Volta Grande.

Uma reunião do Samae foi realizada nesta manhã para avaliar o impacto no abastecimento da cidade. As ETAs Central e Limeira operam normalmente.

O diretor-presidente do Samae, Cláudio Adão Pereira, ressaltou que as equipes trabalham intensamente, 24 horas por dia, com situações adversas como essas para não faltar água para a população.

Ao final, o Samae solicita para que a população faça o uso consciente da água, evitando desperdícios.

