VÍDEO – Prefeito gaúcho retribui apoio em 2024 e oferece ajuda a Brusque após chuvas

O prefeito de Esteio (RS), Felipe Costella, conversou com o prefeito André Vechi e se colocou à disposição para ajudar Brusque após os impactos das fortes chuvas dos últimos dias. Um vídeo da ligação foi publicado no Instagram de Felipe.

O prefeito gaúcho afirmou que o município de Brusque ajudou Esteio em maio do ano passado, durante as cheias no estado, e, por isso, se colocou à disposição da cidade.

“Conversamos sobre os alagamentos em Brusque e os danos causados nas cidades da região. Nos colocamos à disposição de todos os catarinenses e estamos aguardando para saber, nas próximas horas, quais são as necessidades mais urgentes nesse momento”, diz na publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Costella (@felipecostella)

Agradecimento

Em resposta a Felipe, Vechi divulgou uma nota de agradecimento à solidariedade do prefeito. Ele diz que, no ano passado, Brusque enviou donativos e agentes da Defesa Civil para o município gaúcho.

“Hoje, ver Esteio retribuir esse gesto, fortalecendo os laços de cooperação e amizade entre nossos municípios, é motivo de grande orgulho e inspiração para todos nós. Agradecemos, de coração, pela empatia e parceria, valores que, acima de tudo, demonstram o verdadeiro espírito de união e humanidade que nos guiam”, diz.

Leia a nota na íntegra:

“O município de Brusque, representado pelo Prefeito André Vechi, expressa seu mais sincero agradecimento ao prefeito Felipe Costella, do Município de Esteio, no Rio Grande do Sul, por sua demonstração de solidariedade e generosidade ao se colocar à disposição para nos auxiliar em momentos de necessidade como o que vivemos atualmente, com mais um episódio de chuvas.

No ano passado, diante da tragédia causada pelas enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, Brusque teve a honra de contribuir com donativos e a dedicação de nossos agentes da Defesa Civil, que levaram apoio material e, também, esperança e alívio a quem mais precisou.

Hoje, ver Esteio retribuir esse gesto, fortalecendo os laços de cooperação e amizade entre nossos municípios, é motivo de grande orgulho e inspiração para todos nós.

Agradecemos, de coração, pela empatia e parceria, valores que, acima de tudo, demonstram o verdadeiro espírito de união e humanidade que nos guiam”

Leia também:

1. Rio Itajaí-Mirim sai da calha em Brusque nesta sexta-feira

2. Brusque e região registram queda nos nascimentos pelo quinto ano consecutivo

3. Música gaúcha, pagode e sertanejo: confira cinco coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

4. Já desfalcado, Brusque recebe o Avaí no Augusto Bauer de portões fechados

5. Joubert Lungen inicia mandato como vereador em Brusque com foco em saúde e trânsito



Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: