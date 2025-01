Impactos das chuvas: Defesa Civil de Brusque detalha situação da cidade

Na manhã desta sexta-feira, 17, o Grupo de Resposta e Ações Coordenadas (Grac) esteve na sede da Defesa Civil de Brusque para discutir a situação climática na cidade e os impactos no município.

Estiveram presentes o prefeito André Vechi, o vice-prefeito Deco Batisti, o secretariado municipal e os representantes de órgãos públicos como o Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil e Militar. “A equipe se reuniu novamente para discutir os próximos planos e fazer um levantamento dos estragos causados”, afirma o prefeito André Vechi.

Toda a chuva de janeiro

Nas últimas 36 horas, choveu o equivalente ao esperado para todo o mês de janeiro. A previsão indica que a chuva continuará nesta sexta e durante o final de semana, 18 e 19, mas em menores volumes. Mesmo assim, a população deve permanecer alerta e atenta aos avisos da Defesa Civil.

Quanto ao trânsito, a margem direita da Beira Rio, no trecho entre a Ponte Estaiada e a Ponte do Trabalhador, está liberada para o tráfego de veículos. Já no bairro Emma II, o trânsito permanece interditado devido ao alagamento da via.

“Juntamente com a GTB, a Polícia Militar estará em pontos estratégicos da cidade para ajudar no controle do trânsito e minimizar o congestionamento”, complementa o prefeito André Vechi.

“A gente pede para que a população respeite a sinalização e que os condutores não ultrapassem em áreas alagadas com com sinalização de proibição de tráfego”, enfatiza o Diretor de Circulação e Sinalização de Trânsito, Deivison Ricardo.

A maior preocupação no momento são os deslizamentos, que, segundo a Defesa Civil, já somam 38 ocorrências no município. Mesmo com a redução das chuvas, o solo continua encharcado. Já são 144 desalojados na cidade. O Albergue Municipal segue aberto para acolher a população na Arena Brusque.

Reservatório de água

O abastecimento de água está normalizado, e os reservatórios do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) encontram-se cheios.

“No momento, os níveis de reservação estão nos mais elevados possíveis. A distribuição de água está normalizada. Solicitamos que a população faça uso moderado e racional da água, pois, no final de semana, o consumo tende a aumentar, o que pode gerar desabastecimento pontual em algumas áreas”, destaca o coordenador do Samae, Cláudio Adão Pereira.

A Secretaria de Obras está à frente dos trabalhos para conter os danos causados pela chuva.

“As equipes, nesta sexta-feira, estão focadas justamente nesse serviço, retirando barreiras, liberando acessos e garantindo a mobilidade. Posteriormente, realizarão também a limpeza”, comenta o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho. A secretaria também auxiliará no recolhimento e destinação dos resíduos acumulados nas vias devido à chuva.

Educação

O serviço de plantão da Secretaria de Educação continua funcionando normalmente, com as diretoras das escolas em constante contato com os pais. A Escola Alberto Pretti, na Limeira, e a Escola Carlos Fuzão, na Nova Itália, sofreram alagamentos pontuais, mas as equipes já estão organizando a limpeza das unidades.

“Caso algum responsável possa buscar seu filho antes do horário de fechamento da unidade, pode fazê-lo para reduzir o trânsito de veículos no horário de pico no final da tarde”, orienta a secretaria de Educação, Franciele Mayer.

Leia também:

1. Rio Itajaí-Mirim sai da calha em Brusque nesta sexta-feira

2. Brusque e região registram queda nos nascimentos pelo quinto ano consecutivo

3. Música gaúcha, pagode e sertanejo: confira cinco coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

4. Já desfalcado, Brusque recebe o Avaí no Augusto Bauer de portões fechados

5. Joubert Lungen inicia mandato como vereador em Brusque com foco em saúde e trânsito



Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: