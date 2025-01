As intensas chuvas que vêm atingindo diversas cidades da região Leste de Santa Catarina têm acumulado volumes excepcionais, gerando transtornos significativos e prejuízos em muitos municípios.

*Confira a galeria de fotos aéreas no fim desta edição

Em Brusque, a situação não é diferente. Nesta sexta-feira, 17, os moradores despertaram diante do rio Itajaí-Mirim com o nível acima do normal, transbordando em alguns trechos das áreas mais baixas na região central da cidade.

Os índices pluviométricos, então registrados em Brusque, em um curto intervalo de tempo, já ultrapassam os 220 mm em diversos bairros.

No entanto, o Centro da cidade se destaca ainda mais, com um acumulado que atingiu impressionantes 284 mm até o início desta manhã.

As chuvas no Alto Vale

Apesar desses números alarmantes, há um alívio vindo da região do Alto Vale, precisamente nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim.

De acordo com o levantamento realizado em parceria com a rede Groh Estações, os acumulados pluviométricos em municípios como Vidal Ramos e Presidente Nereu, que abrigam as principais nascentes, estão bem abaixo do registrado em Brusque.

Nesses locais, pois, as precipitações permaneceram abaixo de 40 mm nas últimas 24 horas.

Essa discrepância nos volumes pluviométricos das áreas de cabeceira reflete diretamente na condição do rio em Brusque, afastando, ao menos por ora, qualquer risco de enchente.

A situação mais tranquila observada nessa região alta tem sido um fator determinante para conter uma elevação crítica no nível do rio.

Chuvas em números

Nível em Vidal Ramos

Mais adiante, no fim desta edição, apresentaremos uma seleção de imagens aéreas capturadas por drone na manhã desta sexta-feira.

As fotografias revelam o rio Itajaí-Mirim em Brusque visto do alto, mostrando seu nível alterado, mas sem indícios de transtornos ou prejuízos significativos.

Antes disso, destacamos a evolução do nível do rio em Vidal Ramos.

A medição desta manhã indicou estabilidade em 1,85 metros, conforme os dados das réguas de monitoramento instaladas no bairro Salseiro, com fonte da Agência Nacional de Águas (ANA).

Esses números reforçam o cenário de controle e tranquilidade observado até o momento.

Chuvas devem diminuir

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, as condições climáticas devem apresentar sinais de melhora ao longo desta sexta-feira, com possíveis aberturas de sol à tarde.

No entanto, ele alerta que ainda há chance de pancadas de chuva isoladas, o que mantém o risco de deslizamentos de terra em áreas de encosta.

A recomendação é de atenção redobrada para essas regiões vulneráveis.

Calor expressivo à vista

Para o final de semana, o cenário meteorológico muda significativamente. Puchalski prevê períodos mais ensolarados e uma elevação expressiva das temperaturas, que podem superar os 30°C, tanto no sábado, 18, quanto no domingo, 19.

Contudo, o meteorologista ressalta que o calor intenso pode favorecer a formação de trovoadas localizadas, especialmente durante as tardes.

Galeria de fotos

Encerramos esta pauta com uma série de imagens aéreas registradas nesta manhã de sexta-feira, mostrando então, a atual situação do rio Itajaí-Mirim em Brusque.

Apesar do nível acima do normal, as imagens evidenciam um quadro sob controle na cidade, sem maiores complicações até o momento.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

