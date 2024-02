A Campanha da Fraternidade de 2024 nos questiona

Como acontece, há 60 anos, no calendário litúrgico e pastoral da Igreja Católica, no tempo litúrgico da Quaresma, ocorre a Campanha da Fraternidade (CF). Seu objetivo é despertar a solidariedade dos seus fiéis e da sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. Durante o Ano Litúrgico continua como um apelo constante.

Para realizar esse intuito, a cada ano é escolhido um tema específico. Esse tema define a realidade concreta a ser transformada a ser refletiva e testemunhada, pessoal e comunitariamente. Um lema, também é selecionado, a fim de explicitar qual direção se busca direcionar a transformação. A temática, neste ano, é inspirada na Encíclica Fratelli Tutti (FT), do Papa Francisco. A campanha é coordenada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Cada Paróquia, à luz dos subsídios que a CNBB dispõe, oferece, organiza, segundo seu plano de pastoral a vivência da Campanha da Fraternidade.

Este ano, a CF2024 tem como tema: Fraternidade e Amizade Social. E o seu lema é: “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Cf. Mt 23,8). Todos os anos, a CF propõe um Objetivo Geral e vários Objetivos Específicos. Auxiliam na reflexão e na condução efetiva da temática.

A CF2024 propõe como “Objetivo Geral:

“DESPERTAR para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social, para que, em Jesus Cristo, a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos”.

Vejamos os “Objetivos Específicos:

O Texto-Base elenca nove (09) objetivos específicos. Pensei em salientar alguns deles que, no meu entender, deveriam ser mais bem refletidos e vividos, em nossa realidade local e nacional.

1. ANALISAR as diversas formas da mentalidade de indiferença, divisão e confronto em nossos dias e suas consequências para toda a humanidade, inclusive na dimensão.

2. COMPREENDER as principais causas da atual mentalidade de oposição e conflito, geradora da incapacidade de ver nas outras pessoas um irmão e irmã.

3. IDENTIFICAR iniciativas de comunhão, reconciliação e fraternidade, capazes de estimular a cultura do encontro.

4. REDESCOBRIR, a partir da palavra de Deus, a fraternidade, a amizade social e a comunhão como elementos constitutivos de todo ser humano…. (Cf. Texto Base, CNBB, pg.07).

Portanto, a CF2024 é um apelo veemente, dirigido a todos, a trabalhar para que haja um ambiente de Amizade Social. Todavia, para haver esse ambiente, é indispensável a presença de valores que lhe dá espaço para que possa se favorecer sua presença. Lembro alguns desses valores: a confiança, o diálogo, a acolhida, o respeito às diferenças, o perdão, a escuta, entre outros. Com esses valores presentes cria-se a possibilidade de construção da Cultura do Encontro. Cultura que o Papa Francisco tantas e tantas vezes acena e repete em suas falas.

O questionamento desta CF nos impulsiona à ação, ao amor efetivo, particularmente ao mais necessitado. Não basta refletir e tomar consciência da realidade, é necessário agir. A Quaresma é o tempo mais adequado para realizar essa reflexão/ação. A CF2024 é um instrumento propício para viver e experimentar o apelo quaresmal para a conversão de vida. É tempo de repensar a fraternidade, a solidariedade, a amizade social.