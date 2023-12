Advento, tempo de expectativa, espera e esperança

Advento, palavra derivada do latim “adventus”, que significa “chegada” ou “vinda”. Segundo o Evangelho, sabemos que Jesus de Nazaré veio como Salvador, Libertador, Redentor da Humanidade (Primeira Vinda), mas prometeu que virá, de novo, no final dos tempos (Segunda Vinda). A Igreja se serve desta palavra para designar, dentro do seu Ano Litúrgico, justamente, o tempo de preparação, de esperança e de expectativa do Natal, Memorial do nascimento do Menino Jesus, em Belém de Judá. Neste ano civil de 2023, começou no domingo passado, dia três (03) de dezembro.

Com o Advento, a Igreja inicia um novo ano litúrgico. É o Ano B do Calendário Litúrgico da Igreja Católica. Neste ano, é o evangelista Marcos quem nos orienta nas celebrações da Liturgia, seguindo o Evangelho, atribuído e segundo a versão dele. São quatro semanas de expectativa pela vinda do Senhor com sua proposta redentora, onde a esperança de libertação é renovada e atualizada nas celebrações e na vida cristã de cada cristão (ã) e da comunidade eclesial.

O Advento é celebrado em duas dimensões. Nas duas primeiras semanas, o “Advento Escatológico” (Escatologia= referimento a consumação de todas as coisas no final dos tempos) que celebra a vinda gloriosa de Cristo no fim dos tempos e o “Advento Natalino” que visa à celebração do Natal histórico na gruta de Belém. Este Natal histórico não é a mera celebração do fato histórico de Belém, como se fosse a comemoração do aniversário de nascimento de Jesus. Mas aqui, vai além do fato histórico. Por isso, não se leva em conta, apenas, o fato histórico em si, mas a contínua atualização do conteúdo do acontecimento de Belém: a efetivação real da promessa de libertação do Pai, na Pessoa de seu Filho Jesus, do Povo de Deus. É esta atualização da libertação, da redenção, da salvação que Jesus conquistou que é celebrada para ser vivida, hoje, por todos os que, com fé, acolhem e seguem o Deus\Menino, nascido em Belém. “E o Verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós” (Jo 1,14).

Esta é a verdade de fé que o Advento nos recorda e nos apresenta para vivê-la sempre mais intensamente. Verdade que, como seguidores (as) de Cristo, somos chamados a traduzi-la em gestos e atitudes de justiça, de acolhida misericordiosa, de perdão, de amor. Pois, seremos julgados, no final de nossos dias, pelo amor misericordioso do Senhor, por estas atitudes e gestos efetivos que praticamos em vida ou deixamos de praticá-los, omitindo-nos. Este será o nosso Natal verdadeiro: nascemos para o Senhor para sempre.

Hoje, vivemos em sociedade e cultura do consumismo, do imediato, do descartável. Não há tempo para espera, expectativa. Não há mais muita paciência em esperar. Cultiva-se o “já\agora”. O Advento perde-se no meio dos interesses comerciais de presentes, de comidas e bebidas, de comemorações de fim de ano. Mesmo católicos, boa parte não sabe e outros não dão a mínima para o conteúdo espiritual do Advento, tempo forte litúrgico para melhorar a qualidade da vivência da fé.

Boa proposta de preparação do Natal, portanto, vivência do tempo pode ser dar mais espaço a leitura, a escuta, a meditação da Palavra de Deus; repartir a vida e a vivência da fé com outras pessoas; reviver alguns valores cristãos essenciais no seguimento de Cristo, como a vigilância, a conversão, a pobreza, a esperança, o amor efetivo ao irmão (ã) necessitado (a), o perdão. Todavia, não “envernizemos” a preparação do Natal, apenas, com alguns gestos magnânimos em favor de “algum natal dos pobres”. Seria uma “pobre preparação” da Vinda do Menino/pobre de Belém. Seria baratear o Advento.