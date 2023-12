PM recupera bicicleta furtada dentro de prédio no Centro de Brusque

A Polícia Militar recuperou nesta segunda-feira, 4, uma das bicicletas furtadas neste domingo, 3, após dois homens invadirem um prédio no Centro de Brusque. O pertence foi encontrado escondido em uma obra. Os autores foram detidos e levados para delegacia.

De acordo com o relatório da PM, os agentes foram acionados por volta das 17h30, no Centro da cidade. Os policiais abordaram dois homens, de 34 e 32 anos, que eram suspeitos de terem furtado uma bicicleta, conforme imagens repassadas pelo proprietário. Os autores então confessaram que a bicicleta estava escondida em um terreno de obra.

O roubo

O crime foi notado após a filha de uma das vítimas, ao chegar em casa, perceber que sua bicicleta não estava na garagem. Assim, a família encontrou, através das câmeras de segurança do prédio, o momento em que os dois homens invadem o prédio pulando um dos muros laterais. As imagens mostram também os autores deixando o local com duas bicicletas.

De acordo com a PM, a bicicleta encontrada é da marca Mormaii, a outra bicicleta não foi localizada.

Confira momento da ação:

Leia também:

1. Prefeitura demite servidor que pagou fiança para tirar Jocimar dos Santos da prisão

2. Prefeitura de Brusque interdita totalmente ponte do terminal

3. Chuvas frequentes até quando em Brusque? Boas notícias à vista

4. VÍDEO – Segurança impede homem possivelmente armado de entrar em creche na Serra de SC

5. Mulher dá à luz a uma bebê dentro de ambulância a 500 metros de hospital em Brusque

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: