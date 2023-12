O fenômeno meteorológico conhecido como El Niño tem provocado uma notável sequência de chuvas intensas em Brusque e em todo o Vale do Itajaí, durante esta primavera de 2023.

Diante disso, o município e região vêm experimentando uma notável ausência de períodos prolongados de tempo seco, caracterizando uma singularidade marcante ao longo destes últimos meses do ano.

Chuvas diminuem em dezembro

Para aqueles que aguardam uma condição mais propícia e duradoura para realizar suas atividades ao ar livre, uma perspectiva otimista surge na projeção do meteorologista Leandro Puchalski.

Conforme suas previsões climáticas, a frequência de chuvas está prevista para “diminuir” em Brusque e nas cidades circunvizinhas a partir da segunda metade deste mês de dezembro.

Essa estimativa de Puchalski abrange não apenas a região brusquense, mas estende-se a todo o estado de Santa Catarina.

É crucial ressaltar que antes disso o especialista prevê a persistência de chuvas frequentes, sobretudo nos primeiros dez dias do mês. Esta semana, em particular, deve ser marcada por esse clima mais instável.

Em outras palavras, todos os dias, incluindo esta terça-feira, 5, estão suscetíveis a registros de chuvas, conforme indicado pelo profissional.

Clima de verão segue

No que tange aos termômetros, conforme a previsão de Puchalski, antecipa-se a permanência do clima de verão ao longo deste mês de dezembro.

Os dias vindouros, pois, tendem a oscilar entre momentos mais quentes e outros menos.

Entretanto, de maneira geral, a inclinação sugere que os equipamentos como ventiladores e aparelhos de ar condicionado serão requisitados com frequência em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Fotos e mais notícias após anúncios

A seguir, apresentamos os patrocinadores que apoiam e confiam no trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique nos logotipos para conhecer mais sobre os produtos e serviços oferecidos por cada um deles.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Saiba quem é o casal do jardim dos sonhos de Guabiruba

2. Descubra um belo destino em Brusque para se refrescar no verão

3. GALERIA – Clima de Natal transforma praça central em Guabiruba

O tempo e as chuvas na madrugada

Na sequência da edição deste terça-feira, voltamos nossa atenção para as informações cruciais sobre o monitoramento do tempo na região de Brusque durante a última madrugada.

Na tabela apresentada abaixo, destacamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É relevante notar que a apuração evidencia também, o registro de chuvas fracas até as primeiras horas da manhã em alguns locais monitorados (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Como é habitual, ao final de cada matéria, convidamos você a mergulhar em momentos de beleza capturados pelas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Estas imagens narram então o despertar da manhã desta terça-feira em cada local, transmitindo emoções únicas e oferecendo um vislumbre autêntico do início de um novo dia.

Prepare-se para uma experiência visual que transformará sua conexão com esses momentos singulares.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK