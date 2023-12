Indi Gregory, uma pequena Profetisa

Há poucas semanas, escrevi aqui a respeito dessa pequena menina inglesa, nascida em fevereiro, com uma doença degenerativa rara, por isso precisava estar conectada a um respirador para sobreviver. Vou deixar para a leitura dos assinantes, algumas considerações feitos pelo jornalista por Andrés Henríquez, Acidigital 1 de dez de 2023.

“Na manhã de hoje (1º/12) foi sepultada Indi Gregory na catedral de Nottingham, Reino Unido. Dean Gregory, seu pai, disse durante a cerimônia que Indi foi “uma verdadeira guerreira”. O papa Francisco enviou um telegrama de condolências aos seus pais e “a todos aqueles que choram a perda desta preciosa filha de Deus”.

Depois de o hospital Queen Medical Center, em Nottingham, ter dito que não poderia fazer mais nada para cuidar dela, um Tribunal Superior de Londres decidiu a favor da sua desconexão, contra a vontade dos seus pais e apesar de o governo italiano ter oferecido a transferência dela para o hospital Bambino Gesù e pagar todo o seu tratamento.

Ela foi desligada no dia 11 de novembro e morreu no dia 13 de novembro, após horas de agonia. Ela havia sido batizada em setembro. A cerimônia de hoje (1º) foi feita pelo bispo de Nottingham, dom Patrick McKinney. No convite para o funeral, a diocese disse que o caso de Indi aprofunda ainda mais o debate sobre “o dever de continuar os cuidados básicos e os direitos dos pais”.

Dean Gregory e Claire Staniforth, os pais da menina, foram acompanhados por muitas pessoas na catedral de St. Barnabas. Os restos mortais da menina chegaram numa carruagem branca, puxada por cavalos e acompanhada por vários Rolls Royces.

Num discurso emocionado, seu pai também disse que Indi “superou muita coisa” enquanto lutava contra uma doença mitocondrial rara e incurável. No entanto, ele também disse que a bebê morreu em meio a “dores insuportáveis” depois que o suporte vital foi retirado por causa de uma decisão do sistema de justiça britânico.

“Sinto honestamente e verdadeiramente, no fundo do meu coração, que Indi não era apenas bela, mas também forte e única. Desde o início eu sabia que ela era muito especial”, disse. O Papa Francisco também manifestou a sua “proximidade espiritual aos pais Dean e Claire, e a todos que choram a perda desta preciosa filha de Deus”.

O papa agradeceu a Deus pela vida de Indi, embora tenha sido “muito curta”, e rezou para que o Senhor Jesus concedesse a todos “profunda consolação, força e paz”.

Uma delegação do governo italiano participou da cerimônia e Jacopo Coghe, vice-presidente da ONG italiana ProVita & Famiglia, também participou. A ONG disse que se une à dor da família Gregory e que decretou hoje (1º) um dia de luto no qual o seu escritório em Roma ficou fechado.

A ProVita & Famiglia entregou uma mensagem de condolências aos pais de Indi, apoiada por mais de 50 mil assinaturas de pessoas de todo o mundo, coletadas digitalmente. Na mensagem informando sobre o fechamento por luto, a organização proclama que a menina foi “barbaramente assassinada por um sistema utilitário”

Sem dúvida, na minha humilde opinião, a recém-nascida Indi foi e é uma pequena profetisa. Sim, lembrando os Profetas do Povo Eleito de Israel que sempre estavam atentos aos sinais de Deus, tinham a missão não de prever o futuro, mas de lembrar e advertir veementemente o povo que havia esquecido, desprezado, violado gravemente verdades fundamentais dos ensinamentos de Deus.

Indi foi e é alguém sem falar uma palavra humana, “falou” com veemência que está se esquecendo, desprezando, ferindo, violando, assassinando friamente a vida e, principalmente, a humana. Mais grave ainda, por aquelas instituições socioculturais e pessoas que deveriam ser as guardiãs, por excelência da vida humana.