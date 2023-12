Homem é esfaqueado no pescoço após discussão de trânsito na Serra catarinense

Um homem de 65 anos foi esfaqueado no pescoço durante uma discussão após um acidente entre dois carros em São José do Cerrito, na Serra catarinense, no domingo, 10.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava em uma festa quando pegou uma carona com um amigo para ir embora.

Em um determinado momento, o condutor do veículo colidiu na traseira de um Logan que transitava na via.

O condutor do Logan saiu do veículo e exigiu falar com o motorista. Ele foi até o carro e, durante a discussão, desferiu um golpe de faca no pescoço do homem.

A PM realizou rondas pelo local, mas não encontraram o suspeito. A vítima foi levada ao hospital e passou por uma cirurgia.

