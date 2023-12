Brusque encaminha acordo para jogar Série B no Augusto Bauer

Apesar do imbróglio dos últimos meses, o Augusto Bauer, que está passando por obras, deve ser a casa do Brusque na Série B do ano que vem. O Quadricolor tem acordo encaminhado como Carlos Renaux, proprietário do estádio, para conseguir mandar suas partidas no Campeonato Brasileiro na cidade.

De acordo com informações de bastidores, os valores da negociação permanecem praticamente os mesmos de 2023, e o Brusque vai bancar as arquibancadas metálicas para que o estádio alcance a capacidade mínima exigida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a Série B, de 6 mil pessoas.

O Quadricolor tenta agilizar as negociações para que as estruturas metálicas comecem a serem entregues a tempo, já que o prazo é de 120 a 150 dias.

Outra preocupação do Brusque é saber se as obras do Augusto Bauer estarão finalizadas até abril, quando inicia a Série B. No Campeonato Catarinense, o Quadricolor mandará os seus jogos no estádio das Nações, em Balneário Camboriú.

