Padre Elinton Costa, da Comunidade Bethânia, é internado com leucemia

O padre Elinton Costa, da Comunidade Bethânia, de São João Batista, foi diagnosticado com um tipo de leucemia e está em tratamento em Curitiba.

De acordo com o padre, ele realizou exames após perceber um sangramento na urina no último domingo, 29. Após investigação dos médicos, ele foi diagnosticado com leucemia.

“Estou no hospital e ficarei internado mais alguns dias para tratar a leucemia, que surpreendeu a todos. Já começou o tratamento, estou internado em Curitiba e, por enquanto, as visitas são apenas para familiares próximos”, disse em vídeo publicado em seu Instagram.

Na publicação, ele citou o versículo 4 do capítulo 11 do livro de João da Bíblia Sagrada, que diz “essa doença não acabará em morte; é para a glória de Deus”.

“É uma doença grave, mas curável segundo os médicos, que estão otimistas. Conto com as orações, vamos em frente para que tudo dê certo”, acrescentou.

