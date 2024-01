Não sei se vocês já perceberam isso, mas as mulheres de hoje em dia não querem mais

um namorado, elas querem é um fotógrafo. É ou não é? Você aí que foi pra praia com a

sua gata, quantas vezes teve que desenvolver suas capacidades fotográficas

e ela falou “ai não ficou bom, Renato!”, “vê se capricha mais, pega a paisagem

junto, né Beto”, “pisquei, espera aí, môre!”, “ai nessa aí a minha boca ficou torta, Xêro”, “não, não, o cabelo parece que tá dentro da boca, como é que tu não visse isso, Adriano?” Olha, tem que ter paciência de Jó, né amigão, fala aqui pra nós!

Curso Dale Carneggie Kodak Fuji

Mas enfim, nesse ritmo de evolução da cadeia alimentar, o que vai acontecer daqui pra

frente é que os mais ladinos ali pelos 12, 13 anos de idade ao invés de irem pro futebol,

tênis, basquete, robótica, kumon, natação, curso de torneiro mecânico, vão fazer aquele

cursinho maroto de fotografia e aí não vai ter pra ninguém, tá. Até parece que estou

vendo os comentários:

– Putz, mas é feio esse guri ali né, Jaqueline?

– Ai Nati, que pecado, ele bate umas fotos que tu não tens noção, olha isso aqui, guria!

– Meu Deus, o que é isso, genteeeeee?

– Tô te falando, não troco nem pelo Brad Pitt quando era novo!

– Olha esse gato aqui no Instagram, Mari…

– Mas é um Deus grego…

– Só que olha as fotos que ele bate…

– Jesus, não, não, pode abandonar… nem perde teu tempo, amiga…

– E aí Zoraia, como foi a noitada com o bonitão da academia?

– Pagou o jantar, me levou pra cobertura dele, tudo dez, mas não sabe bater uma foto

que preste, fiquei feia em todas… aí não deu, né, já mandei andar!

– Bem que tu fizesse!

– Júlia, lembra do quatro olho que estudava com a gente no ginásio?

– Claro, o Calinho, tadinho, era tão feinho…

– Tô namorando com ele…

– Tás fora… mas como miga, sua loka?

– Ele agora é fotógrafo profissional!

– Ah, tá explicado… mas continua feio?

– Sim, até bem mais feio, mas eu nem dou bola, foi um achado, melhor que ganhar na Megasena tá, amiga! Olhas essas fotos MA RA VI LHO SAS minhas que ele fez no réveillon…

– Menina, que coisa mais linda! Ele não tem um irmão, não?

Notícia: Com onda de calor Celesc reforça dicas para economia de energia

As dicas:

1) se possível, não use energia

2) se usar, reze dois “Pai Nosso” e vinte “Ave-Marias”

3) não adianta botar garrafa de coca 2 litros cheia de água em cima do relógio da força

4) lembre-se que a Celec não parcela a conta de luz e nem dá desconto

5) acostume-se com os pernilongos e durma de janela aberta

6) deixe a geladeira vazia (a maioria já está assim) e na temperatura econômica (todo mundo está assim)

7) não interessa se você pagou dez anos a sua conta de luz em dia, se atrasar essa, eles vão vir cortar

Coisa desagradáveis – by Sandra Annenberg

Você vai a um supermercado e estaciona o seu carro. O supermercado está vazio (crise será?) e existem várias vagas de estacionamento disponíveis para você, e outros clientes,

estacionarem seus veículos tranquilamente, na paz do Senhor. Você, que tem a quarta

série bem feita, que sabe resolver a tabuada de um numa boa, que preza pela tranquilidade na vida em comunidade, do alto da sua humilde sapiência, resolve escolher uma vaga para que o seu carro fique folgado, sem nenhum veículo ao redor, de modo que você possa abrir as portas do mesmo, sem ter que se incomodar com o aperto da vaga e coisa e tal na hora de carregar as suas compras. Então, eis que das profundezas do inferno aparece todo estabanado aquele(a) nó cego(a) que mesmo vendo que existem mil trezentos e trinta e sete lugares vagos para estacionar, coloca a sua cangalha colada bem na porta do seu veículo. Qual é a reação de cada um numa hora dessas? Nem vou comentar a minha por motivos de não precisa…

a) O calmo: conta até dez em mandarim, não dá bola e sai cantando um funk

chiclete do momento.

b) O gente fina: tira o seu carro desse lugar e coloca em outro, fazendo sinal de

“jóinha!”

c) O labrador humano by Guga: sai rindo e fazendo sinal de não, não, com a

cabeça, igual aqueles cachorrinhos de brinquedo que as pessoas colocam atrás

dos fuscas.

d) O psicopata da Loja 3: quando volta das compras passa arranhando o carro da outra

pessoa com o carrinho do supermercado fora a fora.

e) O psicólogo do Paraguai: tenta explicar para a pessoa que ela poderia ter

colocado em outras vagas e não colado no seu carro, mas não tem efeito nenhum

a conversa.

Qual é o nome dessa rua em Brusque???

Lugar onde o pessoal gosta de ir na quinta-feira a noite, no aumentativo

+

Aquele que enche quando chove em Vidal Ramos e Botuverá

+

Toda a mulher, salvo raras exceções, casa com essa cor

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pro Francisco José Baron Jr (Chico), Tiago

Amorim, Júlio Costódio, Jeanzinho Bertolini, Juliano Cervi (Jugarelli), Celsinho Mafra,

Robson Paoli, Roger Zen, Andi Moresco, Rodrigo Guesser, Álisson Castro, Alex

Muller, Max Fischer, Maurício Mattioli, Thiago de Campos, Tulio Tormena, Marcelo

Schmitz, Roger Zen, Andi Moresco e pra minha prima Carla Molleri. Bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

“Estranhos podem se tornar melhores amigos tão fácil quanto melhores amigos podem tornar-se estranhos.”