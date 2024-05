Parada dura em Recife

Com três derrotas seguidas, sendo duas na série B e uma na Copa do Brasil, o Brusque vai a Pernambuco enfrentar o Sport e uma arena lotada neste sábado. Ainda que a tabela nessa reta inicial de campeonato seja muito complicada, não consigo enxergar no time um time próximo ao da reta final do estadual, pelo menos no ataque. Continuo vendo “mais do mesmo”, com o time tendo uma empolgação inicial, tocando muito a bola, mas não sem ser aquele time forte na ofensiva.

Pressionado, Luizinho Lopes acena com muitas mudanças para amanhã. Algumas devem ser forçadas, com as lesões de Cristovam, Wallace e Alex Ruan, mas podemos ter novidades com as entradas de Anderson Rosa e Diego Tavares, para justamente tentar dar essa qualidade que é tão necessária.

Dá pra tirar ponto do Sport lá sim senhor. Esse time já mostrou que pode render mais. E se for para fazer mudanças a atacado, que se faça. Luizinho começa a entrar em uma situação perigosa, onde chegou a dizer que “não está tudo errado”, mas o resultado não vem. A diretoria do Brusque costuma ser paciente, mas tudo tem um limite. O jogo de amanhã pode dizer muita coisa.

Prazo

Já há uma data estipulada para que o estádio Augusto Bauer esteja em condições de receber jogos da Série B: 23 de julho, na reta final do primeiro turno. A data foi indicada pelo presidente do Carlos Renaux, Altair Heck. A tendência é que hoje inicie a obra de construção das arquibancadas metálicas que ficarão do lado oposto às sociais.

Negociação

O Brusque e o Renaux dependem dos laudos dos bombeiros para saber se a capacidade do estádio ficará acima dos 6 mil torcedores estipulados pela CBF. Mas a diretoria quadricolor tem a ideia de ir até o Rio de Janeiro visitar a sede da Confederação e tentar negociar, com apoio da Federação Catarinense, duas situações: primeiro, se há forma de se liberar o estádio mesmo com uma capacidade ligeiramente menor aos 6 mil. E segundo, se haveria a possibilidade de liberação apenas com duas arquibancadas, enquanto a terceira ainda estará em construção. Não custa tentar.