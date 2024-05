O Papo de Bar sempre é uma parte do jornal mais descontraída, mais alegre, mas com tudo que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul, não tem como fugir de um assunto tão importante. O que estamos vendo acontecer no estado vizinho é certamente a maior tragédia do nosso país em todos os sentidos, seja pela destruição, seja pelo número de cidades e pessoas atingidas, seja pelo número de dias que essa inundação ainda vai persistir em todas essas localidades, seja pelos prejuízos que serão gigantescos e principalmente, pelas muitas vidas que serão perdidas. Isso que ainda poderemos ter um outro evento acontecendo por lá nesse final de semana! Olha, se nós que somos aqui do Vale do Itajaí e que já estamos mais do que calejados com esses eventos, estamos assustados com tudo isso que vem ocorrendo por lá, vocês imaginem quem é de outros estados e que não tem a mínima noção do que é passar por isso!

Menos estado, mais gente

Nessas horas você sempre espera que o ESTADO faça algo pelo povo. Você acredita que o pessoal do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, vai sair das suas tocas e ajudar o povo que tanto precisa de força bruta para resgatar pessoas, vencer correntezas, levar mantimentos para os lugares mais difíceis, fazer o seu papel que é proteger os seus cidadãos, mas que nada. O festival de horrores que foi apresentado para todos nós, através de vídeos que os populares fizeram ao longo desses dias só nos dá uma certeza: não podemos arrumar guerra nem com o Paraguai, senão estamos f… e mal pagos.

Os heróis

Enquanto esses que são sustentados pelo ESTADO se recusam até a se molhar, pessoas sem rosto saem de suas casas, deixam a família e os filhos, para colocarem suas vidas em risco para ajudar quem precisa. Gente de outros estados, gente de outros países, como os uruguaios que lá estão, mesmo a contragosto do governo federal. Milionários, e até bilionários, largam sua vida “boa” para ir lá em in loco tentar fazer algo para ajudar a diminuir o sofrimento desse povo. É aquela coisa: o patente alta não pode, mas o pessoal do jeep pode, e sempre pode! Pessoal esse que sempre está ajudando nessas situações, aqui na nossa região não foi diferente nas últimas tragédias que passamos, sempre tinha alguém com um jeep indo aonde muitos não conseguiam chegar.

Os três patetas

Levaram um drone, pra fazer imagens noturnas, e adivinha o que aconteceu? Caiu o drone, se espatifou! Caminhão que não funcionava, teve até aquele episódio do pessoal não querer usar o jet ski novo que o governo tinha comprado porque aqueles jets só rodavam em águas cristalinas. Enquanto isso, o surfista Pedro Scooby veio lá do Rio de Janeiro com mais uns amigos, que colocaram os seus jets particulares para ajudar, mas os do governo não podiam. Aliás, a esse Pedro Scooby tenho que pedir desculpas, porque sempre achei um alienadão vida boa não quer nada com nada da Estrela, mas se mostrou um verdadeiro homem com H maiúsculo, esse sim um brasileiro que merece uma patente alta! Assim como ele, tivemos vários outros exemplos de pessoas que vimos ao longo desses dias através de tantos e tantos vídeos, fazendo o bem, sem nem olhar a quem. E a dedicação foi a mesma para pessoas e para os animais! Atos que certamente serão reconhecidos, senão aqui, mas lá em cima na hora do vamos ver!

Ativistas de internet

Enquanto jipeiros, empresários, pilotos de helicóptero, atletas, motoristas de caminhão, professores, artistas, toda espécie de civis estavam lá no front, onde se encontravam os ativistas da natureza? Esses aqui do Brasil, como a ministra que de 4 em 4 anos troca de papel e resolve ensaiar aquela papagaida para tentar ser candidata a presidente da república só para no final morder algum carguinho no governo. Cadê essa gente? Teve que ir lá o brucutu que anda armado que não fala TODES de jeito nenhum salvar o pessoal, porque os boca moles são só falácias. Na verdade são embusteiros se passando por ativistas, preocupados só em receber verbas para as suas ONGs que não fazem absolutamente NADA.

Povo

Mas é nas maiores tragédias que a gente vê que o brasileiro é um povo bom, que se une para ajudar os outros sem pestanejar. Nas tragédias a gente tem ORGULHO do nosso POVO e cada vez mais ÓDIO do ESTADO! Então fica a pergunta: e se a gente se unisse assim com essa energia para melhorar esse Brasil, que carece tanto da nossa união, por um país melhor em todos os sentidos? Estamos desunidos de norte a sul do país por causa da política e dos políticos! O dia que o nosso povo acreditar na força descomunal que ele tem podemos melhorar isso, mas por enquanto o que nos resta a fazer é rezar para parar de chover!

E aqui?

E Santa Catarina? Como está preparada para um desastre desses? Tivemos uma enchente agora em novembro passado e o que foi feito pelo ESTADO? Absolutamente NADA! Ah Lauritx, deixa de ser chato, essa semana saiu a ordem pra começar a dragar o rio em Rio do Sul. Só isso? Seis meses depois e só isso? Esses que entraram aí agora prometeram bastante coisa, vamos ver o que vão fazer! Ou seja, no nosso caso também só resta rezar…

Dia das mães

Você sabia que o Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio no Brasil?

Sim, só perde pro Natal. Por aí tu tiras como está tudo errado, sem dúvida nenhuma.

Para mim deveria ser o primeiro, concordam comigo? Até lembrei de uma conversa

uma vez que tive na praia, estava sentado na varanda da nossa meia-água na Meia-Praia,

em Itapema, quando a minha mãe pediu:

– Traz duas cervejas pra mãe, filho!

– Mãe, só tem uma!

Era muita sede na época…

Sabedoria Butecular

“O maior castigo consiste em ser governado por alguém ainda pior do que nós, quando

não queremos ser nós a governar.” – filósofo Platão, em A República

