O nadador Matheus Rheine obteve o quarto lugar nos 100 metros livre classe S12 nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. A prova, realizada no início da noite desta quarta-feira, 22, foi vencida pelo brasileiro Douglas Rocha, que estabeleceu o novo recorde do Parapan: 56s45. Esta foi a segunda prova do brusquense, que já conquistou prata nos 50 metros livre S11.

Rheine cego e foi o único nadador da classe S11 competindo na prova S12, classe de atletas com baixa visão. Ele finalizou o percurso em 59s35, apenas 47 centésimos de segundo atrás do compatriota Thomaz Rocha, medalhista de bronze. A prata foi conquistada pelo colombiano Daniel Giraldo (56s94).

Os 100 metros livre S12 foram disputados também pelos estadunidenses Evan Wilkerson e William Rankine, pelo canadense Hunter Helbert e pelo chileno Eduardo Muñoz.

Durante a manhã desta quarta-feira, 22,, Rheine havia a fase classificatória, finalizando os 100 metros livre S12 em 1min00s79. Foi o melhor tempo entre os que estavam na piscina, à frente de Wilkerson, Giraldo e Muñoz. Entre os oito competidores, foi o terceiro melhor da classificatória, atrás de Douglas Rocha (58s83) e William Rankine (1min00s60).

No sábado, 18, Matheus Rheine conquistou a medalha de prata nos 50 metros livre da classe S11. Foi sua sexta medalha em Jogos Parapan-Americanos, e a quarta nos 50 metros. Ele já havia conquistado duas pratas em Guadalajara 2011 e Lima 2019, e ouro em Toronto 2015.

Próxima prova

O brusquense volta à piscina às 9h30 desta sexta-feira, 24, para a disputa dos 400 metros livre S11. A prova vale medalha e encerra sua participação no Parapan de Santiago. O brusquense compete com Wendell Belarmino, Rodrigo Woo (Peru), Sergioff Zayas (Argentina) e Brayan Triana (Colômbia).

