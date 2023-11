VÍDEO – Homem é preso após socar pai e filho em briga de trânsito, em Itapema

Um homem, de 35 anos, foi conduzido para a delegacia na tarde desta quarta-feira, 22, após agredir um pai e um filho durante uma briga de trânsito na Avenida Nereu Ramos, em Itapema, no Litoral Norte Catarinense. As vítimas foram encaminhadas para o hospital.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada para a ocorrência, o autor da agressão informou que cruzava a avenida embaixo do semáforo que estava vermelho para os carros, momento que o condutor de um veículo Fiat Toro de cor branca passou o sinal vermelho e bateu no mesmo.

Ainda segundo o autor da agressão, o passageiro teria saído do veículo e feito menção de pegar algo no porta luvas do carro. Nesse momento, ele derrubou o homem, de 50 anos, e depois o filho, de 30 anos.

Assista o vídeo:

Testemunhas filmaram a briga. No vídeo, é possível ver o pedestre socando o passageiro que cai direto no chão e depois o filho, que partiu para cima do homem. Uma mulher, que também estava no carro, tenta acabar com a briga.

O pedestre precisou ficar no estacionamento de um supermercado aguardando a chegada dos policiais. Foi dado voz de prisão ao homem e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Itapema para os procedimentos cabíveis.

