Paris 2024: Duda e Ana Patrícia conquistam ouro para o Brasil no vôlei de praia

Duda e Ana Patrícia são campeãs olímpicas no vôlei de praia após terem vencido as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson no estádio da Torre Eiffel, em Paris, nesta sexta-feira, 9. A final terminou em 2 sets a 1, com parciais de 26-24, 12-21 e 15-10. É a terceira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a 18ª medalha no total.

As brasileiras se recuperaram no primeiro set para virar o placar e vencer as canadenses por 26-24, no quarto set-point. Wilkerson e Humana-Paredes dominaram o segundo set e venceram por 21-12, levando a final para o tie-break. Duda e Ana Patrícia retomaram o controle do jogo e vencera por 15-10, com Ana Patrícia explorando o bloqueio de Wilkerson.

Duda e Ana Patrícia fecharam o jogo com 20 pontos de ataque cada. Ana Patrícia fez seu bloqueio valer três pontos, enquanto Duda teve um ace, essencial no primeiro set. Destaque à maneira como o ataque cresceu sobretudo no tie-break, com sete pontos de Duda e cinco de Ana Patrícia. Foi um desempenho fantástico ao longo da campanha, de duas jogadoras completas, com recursos no ataque e uma coleção de defesas incríveis. Valeu ouro.

A união perfeita de Duda e Ana Patrícia está até mesmo na história das jogadoras. A sergipana Duda cresceu nas areias ao lado da mãe, profissional no vôlei de praia, e rodou o circuito desde pequena. A mineira Ana Patrícia nasceu distante do mar e começou a praticar a modalidade relativamente tarde, aos 16 anos. Juntas, formaram uma parceria campeã nas categorias de base, mas que só se uniu de vez no nível adulto após Tóquio 2020. Após uma coleção de títulos, veio o mais importante, o ouro Olímpico.

O Brasil não conquistava ouro olímpico no vôlei de praia feminino desde 1996, quando a modalidade estreou nas Olimpíadas. Na ocasião Sandra Pires e Jaqueline Silva venceram Mônica e Adriana Samuel em uma final totalmente brasileira.

