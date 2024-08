Preço da cesta básica tem queda em Brusque em julho; confira pesquisa

A cesta básica em Brusque teve uma redução de 5,6% no mês de julho e está no valor de R$ 647,32. O novo valor foi apresentado pelo Fórum das Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região (Fórum Sindical), em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e com o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis (Sintrafite).

Entre os itens da cesta, os produtos que registraram queda de preço foram: tomate (-35,21%), banana (-7,93), batata (-4,26%), pão (-2,98%), arroz (-2,64%), leite (-1,89%), carne (-0,81%), açúcar (-0,23%).

Os itens que exibiram aumento foram: feijão (8,01%), óleo (3,24%), café (1,34%), manteiga (0,16%). A farinha de trigo apresentou estabilidade no mês.

Em julho de 2024, o trabalhador brusquense, remunerado pelo salário-mínimo de R$ 1.412,00, com o salário-mínimo líquido de R$ 1.306,10, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, precisou comprometer 49,56% da remuneração para adquirir os produtos da cesta básica, suficiente para alimentar um adulto durante um mês.

O novo preço acompanha o movimento de queda visto em diversas capitais do Brasil, sinalizando uma leve melhora no poder de compra dos trabalhadores locais. Com essa redução, Brusque segue uma tendência nacional de alívio nos preços dos produtos essenciais.

