Queda de avião: Prefeitura de Vinhedo diz que todas as pessoas a bordo morreram

A Prefeitura de Vinhedo, no interior de São Paulo, confirmou que todas as 62 pessoas a bordo do avião que caiu acabaram morrendo. O acidente aconteceu por volta de 13h30 desta sexta-feira, 9.

Apesar da prefeitura confirmar, o Governo de São Paulo não confirmou esta informação até o momento. De acordo com o G1, a informação foi dada ao repórter Rafael Castro, da EPTV, afiliada da TV Globo, por um assessor da prefeitura que está no condomínio Residencial Recanto Florido, onde a aeronave caiu.

Segundo a Voepass Linhas Aéreas, anteriormente conhecida como Passaredo e proprietária da aeronave, o avião era um modelo ATR-72 turboélice para passageiros, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). Eram 58 passageiros e quatro tripulantes.

Leia também: Em Itajaí, presidente Lula pede um minuto de silêncio ao lamentar queda de avião em SP

Nota da FAB sobre acidente em Vinhedo

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira (09/08), em Vinhedo (SP).

Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

Leia também:

1. Dupla é presa após realizar roubos em série durante a noite em Brusque e Guabiruba

2. Campeonato de gaiola e inauguração do Augusto Bauer: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Prefeitura de Brusque abre processo para apurar irregularidades de empresas beneficiadas pela lei de incentivos fiscais

4. Câmara de Vereadores entrega oito títulos de cidadão honorário de Brusque

5. Mega-Sena 2759: veja números sorteados nesta quinta-feira

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: