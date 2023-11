Paróquia divulga estado de saúde de padre Flávio Morelli, internado há uma semana

O padre Flávio Morelli está internado há cerca de uma semana com quadro de pneumonia e infecção urinária. Ele se encontra em isolamento no Hospital São José, em Jaraguá do Sul.

Na noite da quinta-feira, 23, o pároco, padre Diomar Romaniv, divulgou informações sobre o estado de saúde do Pe. Flávio.

“Ele teve uma boa melhora nos últimos dias e a previsão de alta era para essa sexta-feira. Mas ontem, houve uma piora no estado de saúde. Por isso, foi submetido a novos exames e se encontra em isolamento. Intensifiquemos nossas preces ao Pe. Flávio”, diz.

