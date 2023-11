Trabalhadores de Brusque reclamam de atraso de salário por parte de empresa terceirizada pelo Correios

Dois moradores de Brusque entraram em contato com o jornal O Município nesta semana para registrar uma denúncia de atraso de salário. Segundo eles, a empresa para qual prestam serviço, a GO2b, de Goiânia (GO), não pagou o salário e nem o vale alimentação referente ao mês de outubro.

A situação, de acordo com os dois, costuma se repetir com frequência e dificulta a vida de outros trabalhadores do município.

Terceirizada

Para os correios, a empresa realiza os serviços de logística e suporte, operacional, recrutamento e seleção, mão de obra temporário e atendimento nacional.

O trabalho dos dois profissionais é simples: entregar mercadorias, pacotes e cartas. Porém, com um mês de salário atrasado, executar a tarefa está ficando cada vez mais difícil. De acordo com um deles, que mora no Centro, há também pessoas que estão há mais de 20 dias esperando para receber valores de rescisão de contrato.

“Somos obrigados a sair na rua para realizar entregas, mas não recebemos. É praticamente uma escravidão. Isso não acontece só em Brusque, mas no Brasil inteiro. Todos os meses atrasa de 3 a 5 dias, porém, sobre o mês de outubro, não foi pago nada. O vale alimentação, que viria no dia 12, ainda não chegou”.

Outra profissional, que mora no Guarani, diz que o problema acontece com frequência. Do contrato de nove meses que ela tem com a empresa, o pagamento do salário só não atrasou uma vez.

“Um empurra para o outro. A empresa diz que o Correios não realizaram o repasse, já o Correios dizem que é a empresa que precisa repassar. Ficamos sabendo que um gerente da empresa disse que os Correios iriam pagar, porém, isso acontece sempre. Dão um recado para que continuemos trabalhando sem receber. Sempre que entramos em contato com a GO2b, dizem que não há previsão para o recebimento”.

Espaço aberto

Em buscas de respostas, a equipe de reportagem entrou em contato com a central de atendimento da empresa em Goiás. O número que consta no site oficial da empresa foi discado várias vezes, porém, a equipe de reportagem não foi atendida. Via WhatsApp, também não houve nenhum início de atendimento.

O contato com o Correios também não foi possível. Através de ligação telefônica, foi dito que os canais de atendimento estavam lotados. Através do WhatsApp, o sistema eletrônico da empresa informou a mesma situação.

O jornal O Município reitera que deixa o espaço aberto para manifestações das duas empresas citadas na matéria.

