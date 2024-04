Partido que já elegeu presidente da República, PSDB está cada dia mais nanico

Foi

Partido que já elegeu presidentes da República, como Fernando Henrique Cardoso, o PSDB está virando nanico. Findo o prazo para a janela partidária, ficou sem representantes nas câmaras de vereadores de 12 das 26 capitais. Entre elas Florianópolis. Tinha dois, agora nenhum.

Fidelidade

Terminou sábado o prazo para que filiados a partidos trocassem de sigla sem que, por isso, descumprissem a lei da fidelidade. Porém, analisando mais fundo, o que se vê, da grande à pequena cidade, é um imenso festival de traições e infidelidade, resultado da fragilidade de nossos partidos. Lamentável.

Carteira especial

Um eloquente atestado da crescente consciência coletiva catarinense quanto ao autismo pode ser dado num número: de fevereiro de 2020, quando foi lançada, até março passado, 18.144 pessoas com o transtorno já foram beneficiadas com carteira de identificação especial, o que garante acesso prioritário em todos os estabelecimentos privados e órgãos públicos. E nas 245 instituições especializadas credenciadas à Fundação Catarinense de Educação Especial, atualmente são atendidas 23.452 pessoas com TEA.

No total de matrículas na rede estadual de ensino, dos 541 mil estudantes matriculados neste ano, 5.372 tem diagnóstico de TEA, dos quais 3.927 no ensino fundamental e 1.395 no ensino médio. Na Assembleia Legislativa, a questão tem ganhado evidência sobretudo durante o chamado “Abril Azul”, reconhecido oficialmente como o período voltado à mobilização da sociedade para os temas ligados ao autismo.

Rodovias

Durante reunião conjunta do Conselho Estratégico para Infraestrutura de Transporte e Logística Catarinense e da Câmara de Transporte e Logística da Federação das Indústrias (Fiesc), quinta-feira, em Florianópolis, o superintendente regional do DNIT em SC, Alysson Rodrigues, avaliou que seriam necessários R$ 1 bilhão por ano nos próximos 3 anos em investimentos nas rodovias federais sob a responsabilidade do órgão para melhorar significativamente a trafegabilidade e a qualidade das vias. A estimativa levou em conta investimentos em obras já em andamento, novos investimentos já em fase de projeto e também a recuperação e manutenção de rodovias por todo o Estado.

Placas dos veículos 1

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado faz audiência pública hoje para debater projeto de lei do senador Esperidião Amin (PP-SC) que altera o Código Brasileiro de Trânsito, para prever que as placas veiculares voltem a informar o município e o estado no qual o veículo está registrado. Amin considera que tal informação é importante para as autoridades de trânsito e de segurança pública identificarem com facilidade o motorista que cometeu infrações ao volante, roubos, furtos e outros crimes relacionados ao transporte.

Placas dos veículos 2

A atual foi criada com a intenção de dificultar falsificações e padronizar as placas dos países que integram o Mercosul. O Uruguai adotou-a em 2015; a Argentina, em 2016; o Brasil, em 2018; e o Paraguai, em 2019. No entanto, a placa Mercosul só passou a ser obrigatória para todos os veículos novos no Brasil a partir de 2020.

Imigração alemã

Ao contrário das festividades alusivas aos 150 anos da imigração italiana em SC, no próximo ano, chama a atenção a falta de informações sobre um fato até mais importante, porque mais antigo: os 200 anos, ou bicentenário, neste ano, da imigração alemã. Comemoração que merecia bem mais do que enfadonhas sessões solenes aqui e ali.

Vitória manchada

De centenas de manifestações de futebolistas catarinenses nas redes sociais por conta da vexaminosa e parcial arbitragem do jogo decisivo do Campeonato Catarinense de Futebol, sábado, uma das mais contundentes foi do ex-craque Toninho Quintino. Postou: “Uma vergonha o que fizeram com a equipe do Brusque. Tem que prender toda equipe do VAR e arbitragem de campo; tem que ter nova partida. E aí, presidente da FCF, não vai falar nada?”

BC Vertical

Vale a leitura, agora e no futuro, do livro “BV Vertical”, do historiador Isaque de Borba Corrêa, lançado semana passada, sobre a construção civil de Balneário Camboriú, seu metro quadrado mais valorizado do Brasil e agora a mais nova referência internacional em padrão construtivo.