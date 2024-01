Pastor é preso suspeito de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Sul catarinense

Um pastor, de 39 anos, de uma igreja em Balneário Rincão, no Sul catarinense, foi preso preventivamente na segunda-feira, 8. Ele é investigado por diversos crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Ao menos quatro vítimas foram ouvidas pelo Conselho Tutelar e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e relataram abusos praticados pelo suspeito desde 2010, especialmente em uma região de lazer, perto de uma lagoa, na cidade de Balneário Rincão.

O suspeito está à disposição da Justiça, no presídio Santa Augusta, em Criciúma. A investigação segue em sigilo para proteger as vítimas. Não há informações sobre a identificação do pastor.

