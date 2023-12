Paulo Eccel vai reassumir cargo de superintendente regional de Trabalho

O ex-prefeito de Brusque Paulo Eccel (PT) vai reassumir o cargo de superintendente regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina. A nomeação por parte do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, foi oficializada no Diário Oficial desta quinta-feira, 6.

Paulo exerceu o cargo entre abril e julho deste ano. Ele decidiu pedir exoneração para disputar a prefeitura de Brusque nas eleições suplementares de setembro, mas terminou em terceiro lugar.

“Retorno ao comando da superintendência com entusiasmo, para seguir na agenda de união e reconstrução de nosso país, determinada pelo presidente Lula”.

Ele explica que aceitou retornar ao cargo por acreditar no trabalho desenvolvido. “Percebi que o trabalho realizado anteriormente deixou frutos, haja vista as manifestações pelo meu retorno, que passei a receber de lideranças sindicais e políticas de todo o estado. Temos muito trabalho pela frente e isso me anima muito”, completou.

