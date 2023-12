Creche de Canelinha é fechada após jovem ser visto andando com facão nas proximidades

Uma creche foi fechada em Canelinha na manhã desta quarta-feira, 6, após um jovem ser flagrado andando com um facão próximo do local. A Polícia Militar foi acionada e imediatamente foi prestar atendimento. De acordo com os agentes, o jovem não ameaçou ou cometeu qualquer ato violento contra ninguém. O caso aconteceu no bairro Índia.

Segundo relatório da PM, por volta das 10h17, funcionárias da creche relataram ter ouvido um barulho forte, similar a um disparo de arma de fogo. Posteriormente, foi identificado que o suspeito teria batido com o facão em uma placa. Por causa disso, a creche foi fechada temporariamente pelas testemunhas.

Os policiais chegaram no local e encontraram o jovem, que é menor de idade, detido pelo vigilante da instituição. Ele foi revistado e uma busca detalhada foi feita, porém nada de irregular foi encontrado com o suspeito.

O jovem esclareceu que carregava o facão pois deixava seu local de trabalho para ir para casa. Após a constatação dos fatos, o jovem foi liberado.

