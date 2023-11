Pedido para cassar senador Jorge Seif e suplente brusquense é rejeitado pelo TRE-SC

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) retomou nesta terça-feira, 7, o julgamento do pedido de cassação do mandato do senador Jorge Seif (PL-SC). O suplente brusquense Hermes Klann também é alvo. A ação foi rejeitada por unanimidade.

A assessoria de Seif emitiu uma nota após o julgamento, dizendo que “a decisão preserva a soberania da vontade popular e respeita o voto de 1.484.110 catarinenses”, conforme consta na nota.

A ação é encabeçada pela coligação Bora Trabalhar, formada por Patriota, PSD e União Brasil. O ex-governador Raimundo Colombo foi o candidato da coligação ao Senado nas eleições de 2022. Cabe recurso da decisão.

Acusações

A acusação é de abuso de poder econômico, parecida com o processo que cassou o ex-prefeito de Brusque Ari Vequi em maio. A coligação alegou uso da estrutura da Havan na campanha do senador.

A participação de Seif na 21ª Semana da Indústria Calçadista Catarinense, evento promovido pelo Sindicato das Indústrias de Calçados de São João Batista (Sincasjb), também envolve o pedido de cassação.

A Procuradoria Eleitoral do Ministério Público Eleitoral (MPE) já havia se manifestado contrária à ação. Entre os argumentos, a procuradoria alegou que as acusações envolvendo a Havan se tratavam de suposição.

