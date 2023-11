Bebê de 11 meses morre após ser atropelado por carro no Sul de Santa Catarina

Um bebê de 11 meses morreu após ser atropelado pelo carro do vizinho em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, na segunda-feira, 6.

De acordo com a Polícia Militar, o homem deu ré no carro e não viu o bebê no pátio da casa. A PM também informou que o bebê estava sob cuidados da avó de 41 anos.

Ele teria saído da casa até o terreno do vizinho sem que a mulher percebesse. Não foram divulgadas mais informações.

